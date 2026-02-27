Εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, θα βρεθούν για ακόμη μία φόρα δίπλα στην ομάδα τους για να τη στηρίξουν, αυτή τη φορά στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής (01/03) απέναντι στο Πανσερραϊκό για την 23 αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Μάλιστα, τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι Πειραιώτες εξαντλήθηκαν, όμως αρκετοί φίλοι του συλλόγου έχουν προμηθευτεί το «χαρτάκι» τους μέσω του επίσημου σάιτ της ΠΑΕ Πανσερραϊκός και θα βρίσκονται στην κεντρική θύρα του «Δημοτικού Γήπεδο Σερρών», στις θύρες 2, 3 & 4.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα στις Σέρρες δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, όμως είναι ήδη γνωστό πως ο προπονητής των ερυθρόλευκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν θα υπολογίζει από την εν λόγω αναμέτρηση στον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε με τη Λεβερκούζεν λόγω ενοχλήσεων, με τον Βάσκο τεχνικό να επιλέγει να κρατήσει τον Πορτογάλο στα πιτς και από το συγκεκριμένο ματς.