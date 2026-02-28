Με Σισοκό αλλά χωρίς Ίνγκασον ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Άρη, θλάση ο Σιώπης

Για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Σισοκό, εκτός ο Ίνγκασον, αλλά και ο Σιώπης που υπέστη θλάση.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη που θα δώσει το απόγευμα της Κυριακής (01/03-20:00) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχοντας μία θετική και μία αρνητική είδηση.

Ο Μούσα Σισοκό έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα και τέθηκε έτσι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ προσθέτοντας μία επιλογή ακόμη στο περιορισμένο, λόγω τραυματισμών, «οπλοστάσιό του».

Αντίθετα τόσο Ίνγκι Ίνγκασον όσο και ο Μανώλης Σιώπης έμειναν εκτός αποστολής, αφού ο πρώτος δεν μπόρεσε να προπονηθεί κι έκανε αποφόρτιση και ο δεύτερος έκανε θεραπεία, μιας και τα αποτέλεσμα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί διάταση στον δεξιό δικέφαλο.

Αναλυτικά η αποστολή για το ματς με τον Άρη

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης,Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Το πρόγραμμα σήμερα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας ενώ θεραπεία, μαζί με τον Σιώπη, ο Πάλμερ-Μπράουν.