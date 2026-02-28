Μπακασέτας στα αποδυτήρια: «Υποφέραμε αρκετά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ!μ€νο»

Ο Παναθηναϊκός μοιράστηκε με τους φιλάθλους του την παρακάμερα από τη νίκη επί της Πλζεν και την ατάκα του Τάσου Μπακασέτα στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση.

Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από τη νίκη επί της Πλζεν μοιράστηκε σήμερα (28/2) ο Παναθηναϊκός με το κοινό του στα social media.

Στο ολιγόλεπτο αυτό βίντεο από το backstage του παιχνιδιού στη «Ντούσαν Αρένα», φαίνονται τόσο οι αντιδράσεις των παικτών του «τριφυλλιού» κατά τη διάρκεια του ματς, όσο και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τους μετά τη διαδικασία των πέναλτι και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι παίκτες και το επιτελείο των Πρασίνων έδωσαν τα συγχαρητήριά τους σε έναν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της βραδιάς, που δεν ήταν άλλος από τον Αλμπάν Λαφόν, ενώ οΤάσος Μπακασέτας διέκοψε για λίγο τους πανηγυρισμούς προκειμένου να πει μια σύντομη ατάκα για τα όσα κατάφερε η ομάδα με την είσοδό της στους «16».

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» είπε όσο βρίσκονταν όλοι στα αποδυτήρια: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ!μ€νο!»