Πόσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός όταν αντιμετωπίζει αντιπάλους που παίζουν με τρεις στόπερ;

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta ενόψει του αγώνα του στις Σέρρες μία καταγραφή των εφτά αγώνων στους οποίους ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει άμυνα με τρεις σέντερ μπακ.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις μάχες του πρωταθλήματος με ένα παιχνίδι αύριο στις Σέρρες, που μπορεί στα μάτια πολλών να φαίνεται «περίπατος», αλλά στα δικά μου μάτια μπορεί να εξελιχθεί σε ανηφόρα-κι όπως λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μακάρι να βγω ψεύτης.

Να υπενθυμίσω ότι μόλις πριν τρεις εβδομάδες πήγε η ΑΕΚ εκεί και το σκορ του αγώνα της με τον Πανσερραϊκό ήταν υπέρ της 1-0 έως το 89ο λεπτό. Δηλαδή απολύτως ρευστό. Τότε, δόθηκε ένα πέναλτι, με παράλληλη αποβολή παίκτη των γηπεδούχων, έγινε το 2-0 στο 89’ και στις καθυστερήσεις μπήκαν άλλα δύο γκολ και έγινε το εντυπωσιακό 4-0. Άρα, είδαμε μία ομάδα ναι μεν ουραγό της βαθμολογίας, που όμως ήταν στο 0-0 έως το 55’ και 1-0 έως το 89’. Σε ένα απόγευμα στο οποίο υπήρχαν στο γήπεδο και πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ, σε ένα σύνολο 5.000.

Εμένα εκείνο το ματς κάτι μου έδειξε-έναν Πανσερραϊκό που δεν το έχει βάλει κάτω. Και υπάρχει και κάτι άλλο που με κάνει να ανησυχώ: ο Ισπανός προπονητής των Σερρών, ο Σαραγόσα, παίζει απαρέγκλιτα με τρεις στόπερ. Κι αν αυτό δεν σας λέει κάτι, ας θυμηθούμε τα παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός έπαιξε με αντιπάλους που ακολουθούσαν αυτό τον τρόπο άμυνας…

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0, με την Πάφο με 10 παίκτες από το 25’

ΟΦΗ -Ολυμπιακός 0-0 στο 90΄ και 3-0 στην παράταση

Ολυμπιακός-Μπάγερ 2-0

Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-1

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0 (από το 64’ με τρεις πίσω)

Ολυμπιακός-Μπάγερ 0-2

Μπάγερ-Ολυμπιακός 0-0

Μιλάμε για εφτά παιχνίδια, εκ των οποίων ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε στα έξι (!) 90λεπτα, κάτι που είναι αν μη τι άλλο απογοητευτικό. Μάλιστα στα δύο από αυτά, οι αντίπαλοι του έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολών (ο Λεβαδειακός από το 42’). Στο δε μοναδικό που σκόραρε, στο πρώτο από τα τρία με την Μπάγερ, το 1-0 ήταν με κεφαλιά από κόρνερ μόλις στο 2ο λεπτό και το δεύτερο από αντεπίθεση.

Όλο αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια αυτά, στα οποία οι αντίπαλες ομάδες έπαιξαν με τρεις σέντερ μπακ, ουσιαστικά ένα 5-4-1, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται αφάνταστα να σπάσει τέτοιες άμυνες. Ακόμη περισσότερο απ΄ ότι γενικά όπως ξέρουμε έχει πρόβλημα να διασπάσει καλά οργανωμένες άμυνες.

Κατ΄ επέκταση πρέπει να είναι διαβασμένος ο Ολυμπιακός αύριο. Ώστε να έχει τρόπους να αντιμετωπίσει την αμυντική πεντάδα που θα κατεβάσει ο Πανσερραϊκός.

Άσχετο: Από την Πιερία λοιπόν ο διαιτητής του αγώνα του Ολυμπιακού στις Σέρρες. Ο Πολυχρόνης, που σφύριξε πέρυσι το Ολυμπιακός-Καλλιθέα 1-1 για το Κύπελλο. Καθότι άμα σφυρίζεις και δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός, πάντα τον ξανασφυρίζεις!

Ο Ολυμπιακός έπαιξε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα μήνα, τρεις φορές κόντρα στην Μπάγερ Λέβερκουζεν.

Μία παρατήρηση που μπορεί κάποιος να κάνει είναι ότι την ενδεκάδα στο πρώτο παιχνίδι, στο μοναδικό που κέρδισε, το 2-0 στο Καραϊσκάκη, δεν την είδαμε ποτέ στα άλλα δύο παιχνίδια. Εκείνο το σχήμα με Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι, Ζέλσον. Και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα απουσίας κάποιου.

Στο Ολυμπιακός-Λέβερκουζεν 0-2 είδαμε τον Ποντένσε αντί του Κοστίνια και τον Ελ Κααμπί αντί του Τσικίνιο, σε ένα πολύ πιο επιθετικό σχήμα. Και στο Λέβερκουζεν-Ολυμπιακός 0-0 είδαμε τον Γκαρθία αντί του Ελ Κααμπί σε ένα πιο αμυντικό σχήμα. Εκείνο το σχήμα στο νικηφόρο 2-0, που έμοιαζε ίσως πιο ισορροπημένο απ΄ όλα, δεν το ξαναείδαμε. Ούτε στην ήττα 0-2, ούτε στην ισοπαλία 0-0.

