Ο Ολυμπιακός - μαζί με την Κλαμπ Μπριζ - είναι οι ομάδες με τους περισσότερους βαθμούς στην Ευρώπη, την τελευταία τριετία, εκτός εκείνων που προέρχονται από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα!

Είναι γεγονός πως η τελευταία τριετία, έχει βρει τον Ολυμπιακό να μεγαλώνει ραγδαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τελευταίο κατόρθωμά του η παρουσία του στους «24» του Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, τη σεζόν 2023-24, έζησαν το απόλυτο όνειρο. Το θαύμα. Εκείνος, που ουδεμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα έζησε: Μιλάμε για την κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων, με τα μωρά του Ρέντη να αναδεικνύονται πρωταθλητές στο Youth League, ενώ τα τρομερά παιδιά του Μεντιλίμπαρ έφεραν στην Ελλάδα το Conference League.

Τη σεζόν 2024-2025 η πορεία των ερυθρόλευκων σταμάτησε στους «16» του Europa League, ενώ φέτος η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν επέτρεψε στην ομάδα του Πειραιά να τσεκάρει το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Πίσω από τον Ολυμπιακό Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μίλαν κι όχι μόνο

Όπως παρατηρούμε στην κατάταξη της kassiesa.net που μετρά από τη σεζόν 2023 και για την επόμενη 5ετία (ως το 2027-208) το τι έχουν πετύχει οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα - μαζί με την Κλαμπ Μπριζ - με τους περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες που είναι εκτός των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).

Οι 17 ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω στη σχετική λίστα είναι όλες από αυτά τα Πρωταθλήματα, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι σ' αυτά τα τρία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει τις 5 εξ' αυτών: Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άστον Βίλα.

Οι ομάδες που συμπληρώνουν τις πρώτες 17 θέσεις είναι οι: Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Παρί, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αστον Βίλα, Αταλάντα, Μάνστσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Τσέλσι, Ρόμα, Λιλ.

Πίσω από τον Ολυμπιακό, ειναι τεράστιοι σύλλογοι όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μίλαν, Μπενφίκα, Πόρτο κι όχι μόνο...