Η θερινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει και το Gazzetta σας παρουσιάζει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αναμένεται να αποτελέσουν τα hot ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το περασμένο καλοκαίρι είδαμε την Μπράιτον να επενδύει πάνω από 60 εκατ. ευρώ για να πάρει πακέτο τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα, με τον δεύτερο να σπάει και το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία (40 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ο Χρήστος Μανδάς άφησε τη Λάτσιο για την Μπόρνμουθ σε μία συμφωνία που περιέχει 3 εκατ. ευρώ ενοίκιο και 20,5 εκατ. ευρώ υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το ελληνικό στοιχείο έχει αρχίσει να μπαίνει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά και σύλλογοι που ανήκουν στην ελίτ έχουν ξεκινήσει να επενδύουν όλο και περισσότερα χρήματα στην απόκτηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Για αυτό και το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι αρκετά hot για τουλάχιστον επτά περιπτώσεις.

Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο της περιπτώσεις όπου οι ευρωπαϊκές σύλλογοι είναι διατεθειμένοι να στρώσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στα πόδια τους προκειμένου να τους εντάξουν στο δυναμικό τους.

Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ)

Το μεγάλο wonderkid της Ελλάδας. Ο νικητής του βραβείου Rising Star στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet είναι από τα ονόματα που θεωρείται ότι θα σπάσει κάθε ρεκόρ με τη μεταγραφή του από τη Γκενκ. Τον ερχόμενο Νοέμβριο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κλείνει τα 19 του χρόνια και ήδη δείχνει έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Με μία... καταιγίδα προτάσεων από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης και σχεδόν όλη τη Premier League να περιμένει τη δική του απάντηση, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει φτάσει τις 16 ασίστ σε 37 αγώνες φέτος σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει σκοράρει και τρία γκολ με τον βέλγικο σύλλογο, αποτελώντας βασικό γρανάζι της ομάδας.

Ωστόσο, με ήδη 80 συμμετοχές στα πόδια του, ο Καρέτσας ετοιμάζει το επόμενο βήμα και η Γκενκ δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ποσό κάτω των 45 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)

Μαζί με τον Καρέτσα θεωρούνται οι ακριβότεροι παίκτες του βελγικού πρωταθλήματος και όχι άδικα. Ο Χρήστος Τζόλης σαρώνει με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, έχει βρει τον παλιό του εαυτό και κάνει τον σύλλογο να τρίβει τα... χέρια του για να κάνει την ακριβότερη πώληση της ιστορίας του.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Έλληνας εξτρέμ είχε δεχθεί κρούση από την Κρίσταλ Πάλας που άγγιζε τα 37 με 40 εκατ. ευρώ όμως απορρίφθηκε από την ομάδα λόγω της συμμετοχής της στο League Phase του Champions League και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διεθνή ποδοσφαιριστή. Ωστόσο το ερχόμενο καλοκαίρι, η πώληση του μοιάζει μονόδρομος.

Τα 6,5 εκατ. ευρώ που έδωσε πριν από δύο καλοκαίρια η Μπριζ φαίνεται πως έχουν... δικαιολογηθεί και με το παραπάνω αφού μέχρι σήμερα, ο 24χρονος εξτρέμ μετράει 33 γκολ και 32 ασίστ σε 94 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας κατακτήσει και το Κύπελλο του Βελγίου. Ήδη το όνομά του έχει ακουστεί έντονα για Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι ενώ στην Αγγλία υποστηρίζουν ότι η Τότεναμ είναι έτοιμη να τον αποκτήσει το καλοκαίρι.

Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα)

Το «πολυβόλο» της Μπενφίκα. Τι και αν το καλοκαίρι του 2024, η πορτογαλική ομάδα αναγκάστηκε να βγάλει από τα ταμεία της 18 εκατ. ευρώ για να αγοράσει τον Βαγγέλη Παυλίδη από την Άλκμααρ; Ο Έλληνας στράικερ έχει δικαιώσει παραπάνω από το αναμενόμενο τους ανθρώπους των «αετών».

Στα 100 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τους Πορτογάλους, ο 27χρονος φορ έχει ματώσει 58 φορές τα αντίπαλα δίχτυα ενώ έχει δώσει και 19 ασίστ, αποτελώντας ένα βασικότατο γρανάζι του κλαμπ στην επιθετική του λειτουργία. Μόνο φέτος έχει φτάσει ήδη τα 28 γκολ και οδεύει για το «Χρυσό Παπούτσι» ενώ δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να σπάσει όλα τα κοντά για να φύγει με μεταγραφή.

Η Μπενφίκα έχει τοποθετήσει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής μόνο με αυτό το ποσό θα άφηνε τον Έλληνα φορ να αποχωρήσει (!) με ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Ντόρτμουντ να μπλοκάρουν το έντονο ενδιαφέρον που είχαν για τον ίδιο. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει και να τον ίδιο να... σαρώνει, ουκ ολίγα κλαμπ θα χτυπήσουν την πόρτα της Μπενφίκα για να τον κάνουν δικό τους.

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Το «Golden Boy» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο έπειτα από την 5μηνη ψηφοφορία του κοινού και το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να γίνει με τη σειρά του «μήλον της έριδος» για μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

Προϊόν της ακαδημίας του Ολυμπιακού, κάτοχος του UEFA Youth League με τους Νέους της ομάδας, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και με 67 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (μεταξύ αυτών και το Champions League) και απολογισμό δύο γκολ και επτά ασίστ.

Κόστος; Δεν αποκλείεται να φτάσει τον άλλοτε συμπαίκτη του και φίλο του, Μπάμπη Κωστούλα, αφού ο Ολυμπιακό συζητά για προτάσεις από 40 εκατ. ευρώ και άνω για τον 19χρονο χαφ, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα τόσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και της Γιουβέντους με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπράιτον, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν να τον έχουν επίσης από κοντά.

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Ένα ακόμα προϊόν του Ολυμπιακού που είναι έτοιμο να... ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό. Αυτά που έζησε ο Κωνσταντής Τζολάκης τα τελευταία 2,5 χρόνια και στην ηλικία που τα έκανε, δύσκολα θα τα ζήσει άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής στη χώρα μας. Από το... πουθενά πήρε τα γάντια βασικού όταν ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, κατέκτησε το Conference League, αναδείχθηκε νταμπλούχος Ελλάδος και ένα από τα βασικά χαρτιά της Εθνικής Ομάδας.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας «έλαμψε» στο Champions League και ειδικά με την εμφάνιση κόντρα στη Λεβερκούζεν για το League Phase, κάνοντας ουκ ολίγους συλλόγους να φτάσουν στο... κατώφλι του Ολυμπιακού. Με 121 συμμετοχές όπου έχει δεχθεί 98 γκολ και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 59 από αυτές, ο 23χρονος πορτιέρε ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα.

Το Gazzetta σας ενημέρωσε σχετικά με τη Γιουβέντους όμως δεν παίζει... μόνη της αφού ο ίδιος έχει μεγάλη πέραση στην Ιταλία αλλά και στην Αγγλία με το όνομα του να γράφεται ακόμη και για αντικαταστάτη του Άλισον στη Λίβερπουλ.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ)

Επίσης μία περίπτωση που θα μας απασχολήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, είναι αυτή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Στα 23 του χρόνια, ο διεθνής στόπερ έχει καταφέρει να γίνει βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Βόλφσμπουργκ και παρά τη μέτρια πορεία της φέτος, ο Έλληνας αμυντικός ξεχωρίζει με την παρουσία του.

Μέχρι τώρα μετράει 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έχει πετύχει ένα γκολ, το οποίο είχε πανηγυρίσει αφιερώνοντάς το στα επτά αδικοχαμένα παιδιά του ΠΑΟΚ από το δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι εμπειρίες του από τη Bundesliga και η σταθερότητα στις εμφανίσεις του (είναι μόνιμα βασικός και στην Εθνική Ελλάδος), έχουν κάνει ουκ ολίγες ομάδες να τον προσεγγίσουν.

Μία εξ αυτών δείχνει να είναι η Λίβερπουλ που τον έχει ψηλά στη λίστα της ενώ κλαμπ από Serie A, Bundesliga και Premier League ενώ η γερμανική ομάδα δεν είναι πρόθυμη να τον πουλήσει για ποσό κάτω των 25 με 30 εκατ. ευρώ καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και είχε κοστίσει κοντά στα 12 εκατ. ευρώ.

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Μετά τους Τζόλη, Κουλιεράκη και Τζίμα, είναι η σειρά του Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει το επόμενο βήμα για το εξωτερικό. Το καλοκαίρι βρέθηκε μία... ανάσα από τη Στουτγάρδη όμως τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να παραμείνει στον ΠΑΟΚ και να ανανεώσει το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις αφού φέτος μετράει ήδη 12 γκολ και 7 ασίστ σε συνολικά 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο φαίνεται ότι το καλοκαίρι, το επόμενο βήμα της καριέρας του δεν θα αργήσει να έρθει. Βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος με 17 συμμετοχές και 4 γκολ αλλά και μόνιμο πρόσωπο στα πλάνα του Λουτσέσκου.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δεν απέχει πολύ από τις 200 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου (174 μέχρι τώρα το κοντέρ) και ο απολογισμός του αγγίζει τα 39 γκολ και τις 23 ασίστ. Όσον αφορά τις φήμες, είναι γνωστό ότι έχει πέραση στη Γερμανία και τη Bundesliga ωστόσο τόσο ομάδες από τη La Liga όσο και τη Serie A έχουν ψηλά το όνομά του ενόψει καλοκαιριού.