Η μετακίνηση του Χρήστου Μανδά στην Μπόρνμουθ προσθέτει ακόμα έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Premier League.

Όλο και περισσότεροι Έλληνες μπαίνουν στο αεροπλάνο με προορισμό το Νησί με τελευταία άφιξη τον Χρήστο Μανδά που ανακοινώθηκε από την Μπόρνμουθ με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο και υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

Ο 24χρονος πορτιέρε θα συναντήσει στην Premier League άλλους τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές και ίσως γίνουν και τέσσερις αν επιστρέψει από τον δανεισμό του στη Ρόμα ο Κώστας Τσιμίκας που ανήκει στη Λίβερπουλ.

Από εκεί και πέρα, τα ελληνόπουλα που θα συναντήσει ο διεθνής τερματοφύλακας είναι οι εξής...

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY January 27, 2026

Μπάμπης Κωστούλας (Μπράιτον)

Η μεταγραφή ρεκόρ του περασμένου καλοκαιριού που άγγιξε τα 40 εκατ. ευρώ για να μπει στο αεροπλάνο από τον Πειραιά στην Αγγλία. Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν μία από τις... βόμβες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ήδη μετρά δύο γκολ και μία ασίστ σε 13 ματς στην Premier League με αποκορύφωμα το buzzer beater με ψαλιδάκι κόντρα στην Μπόρνμουθ όπου χάρισε την ισοπαλία (1-1) στην ομάδα του.

Στέφανος Τζίμας (Μπράιτον)

Εξαιρετικά άτυχος ο Στέφανος Τζίμας καθώς είχε ξεκινήσει δυναμικά με τρία γκολ και δύο ασίστ σε 12 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ωστόσο υπέστη ρήξη χιαστού και έτσι θα μείνει για σχεδόν όλη τη σεζόν εκτός δράσης. Για χάρη του η Μπράιτον δαπάνησε 26,5 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φλεβάρη, όταν ο ίδιος βρισκόταν στη Νυρεμβέργη ως δανεικός και χρειάστηκε από τα 26,5 εκατ. ευρώ να δώσει τα 18 εκατ. στον ΠΑΟΚ για να τον αγοράσει.

Ντίνος Μαυροπάνος (Γουέστ Χαμ)

Σε αντίθεση με τους άλλους δύο, ο Ντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στα 28 του χρόνια και αποτελεί βασική μονάδα στη Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» δαπάνησαν 20 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν από την Στουτκάρδη και έκτοτε είναι ένα από τα σταθερά πρόσωπα στο κέντρο της άμυνας. Φέτος έχει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ συνολικά έχει στο παλμάρε του 86 παιχνίδια με ένα γκολ στο ενεργητικό του.