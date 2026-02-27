Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο (28/2, 19:30).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει επιστροφές, όμως και ένα νέο αγωνιστικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Ο Χάρης Μαυρίας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του, ενώ διαθέσιμοι είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Κριστιάν Μανρίκε, οι οποίοι εξέτισαν τιμωρία μιας αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Από την άλλη, ο Λάμπρος Σμυρλής ένιωσε ενοχλήση στο δικέφαλο στην προπόνηση της Παρασκευής (27/2), αποχώρησε από την προπόνηση και τέθηκε νοκ άουτ. Από την πλευρά του ο Γιάννης Σατσιάς συνέχισε τη θεραπεία του.

H αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.