Παναιτωλικός: Με Μαυρία, αλλά χωρίς Σμυρλή και Σατσιά στο Περιστέρι
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει επιστροφές, όμως και ένα νέο αγωνιστικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.
Ο Χάρης Μαυρίας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του, ενώ διαθέσιμοι είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Κριστιάν Μανρίκε, οι οποίοι εξέτισαν τιμωρία μιας αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό.
Από την άλλη, ο Λάμπρος Σμυρλής ένιωσε ενοχλήση στο δικέφαλο στην προπόνηση της Παρασκευής (27/2), αποχώρησε από την προπόνηση και τέθηκε νοκ άουτ. Από την πλευρά του ο Γιάννης Σατσιάς συνέχισε τη θεραπεία του.
H αποστολή του Παναιτωλικού
Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.
