Ο στολισμός του Αγρινίου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού ξεκίνησε και η πόλη «ντύνεται» στα κιτρινομπλέ.

Παναιτωλικός σημαίνει... Αγρίνιο και Αιτωλοακαρνανία, οπότε είναι προφανές πως ολόκληρη η περιοχή γιορτάζει για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας του συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο η πόλη που έχει ταυτιστεί με τον Τίτορμο φοράει τα «καλά» της.

Τα Καναρίνια είχαν ανακοινώσει πως την 1η Μαρτίου θα σημαιοστολιστεί το Αγρίνιο για χάρη του... καμαριού της Αιτωλοακαρνανίας, όμως ήδη από την Παρασκευή (27/2) ξεκίνησε να «χρωματίζεται» η πόλη.

Tα πρώτα κιτρινομπλέ λάβαρα με το επετειακό σήμα του Παναιτωλικού Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και την επιγραφή «Ένας Αιώνας Ιστορίας» έχουν κάνει την εμφάνιση τους σε κεντρικές οδούς και πλατείες, ενώ όσο πλησιάζουμε στη γιορτή η πόλη θα αποκτά ολοένα και περισσότερο «κιτρινομπλέ» αύρα.

Θυμίζουμε πως στις 2 Μαρτίου θα γίνει η κεντρική εκδήλωση στο Αγρίνιο, στις 6 του μήνα θα προβληθεί το μεγάλο ντοκιμαντέρ για την πορεία του Παναιτωλικού αυτόν τον αιώνα και την ημέρα της συμπλήρωσης των 100 χρόνων τα Καναρίνια θα υποδεχτούν την Κηφισιά σε ματς - γιορτή για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.