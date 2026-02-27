Το «Απόστολος Νικολαΐδης» φαντάζει έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο για να φιλοξενήσει το επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πρόκριση, όπως μονάχα αυτός συνηθίζει κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, αφού επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι των Τσέχων και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Europa League.

Στη σημερινή κλήρωση στις 14:00 θα μάθει ποια από τις Μπέτις ή Μίντιλαντ θα αντιμετωπίσει στη φάση αυτή, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην έδρα του στις 12 Μαρτίου και το δεύτερο εκτός έδρας μία εβδομάδα μετά.

Όσον αφορά το ματς που θα είναι γηπεδούχοι οι «πράσινοι», το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι πως θα υπάρξει αλλαγή έδρας κι εκείνο δεν θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις εργασίες που γίνονται στο γήπεδο και το είχαν οδηγήσει να λειτουργεί φέτος με μειωμένη χωρητικότητα. Στη φάση όμως που μπαίνουν τώρα αυτές φαίνεται πως δεν θα είναι δυνατό να συμβεί ούτε αυτό κι έτσι το «τριφύλλι» θα πρέπει να μετακομίσει.

Η επιλογή που φαντάζει ως φαβορί είναι η Λεωφόρος, η οποία έχει λάβει εδώ και καιρό έγκριση από την UEFA, ακόμα και για τους νοκ άουτ αγώνες της διοργάνωσης του Europa League.

Μην ξεχνάμε πως έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός τη χρησιμοποιεί κανονικά φέτος σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πρόσφατα μάλιστα τοποθέτησε κι ένα νέο υψηλού επιπέδου χλοοτάπητα.