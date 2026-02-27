Η ανοιχτή πρόσκληση του Παναιτωλικού για την κεντρική εκδήλωση των 100 χρόνων και το πρόγραμμα.

Ο Παναιτωλικός έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς 100 χρόνων. Στις 9 Μαρτίου ο Τίτορμος θα συμπληρώσει έναν αιώνα ιστορίας και τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε ανάλογες εορταστικές δράσεις.

Μια εβδομάδα πριν την ιστορική επέτειο και το ματς - γιορτή με την Κηφισιά στο «κλουβί», το οποίο αναμένεται να είναι... πανέτοιμο για την παρίσταση, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» η κεντρική γιορτή των 100 χρόνων (2/3, 18:30),

Τα Καναρίνια έκαναν ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους φίλους της ομάδας και τους Αιτωλοακαρνάνες για να την παρακολουθήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλητές και φυσικά τιμητικές βραβεύσεις για ομάδες και παίκτες ορόσημα.

Το παρών θα δώσουν εμβληματικοί ξένοι ως Special Guests. O λόγος για τους Ράφαελ Μπρακάλι, Γουίλιαμ Εντζεγκέλε, Νίκο Μαρτίνες και τον Λούκας Τσάβες. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας στο ΕΡΤsports.

H ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η καρδιά του Παναιτωλικού χτυπάει στο κέντρο του Αγρινίου! Το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου, ώρα 18.30, στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Άνεσις”

100 χρόνια μετά την ίδρυση του μεγαλύτερου Συλλόγου της Δυτικής Ελλάδας, τιμάμε την ιστορία του στην κεντρική εκδήλωση που διοργανώνουν η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ο Γ.Φ.Σ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και οι ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και στηρίζουν ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους φίλους του Συλλόγου, σε όλους τους Αγρινιώτες και Αιτωλοακαρνάνες να την παρακολουθήσουν.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν δύο κορυφαίοι Δημοσιογράφοι, ο Μιχάλης Τσόχος και η Κατερίνα Αναστασοπούλου.

Ομιλητές :

Το Φιλεκπαιδευτικό Έργο του Παναιτωλικού 1926-1983

Κωστής Τσιακανίκας, πρόεδρος του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων

100 χρόνια μετά… Σύλλογος που άξιζε να γεννηθεί!

Χρήστος Στούμπος, δημοσιογράφος

Η φανέλα με το Νούμερο 5

Βασίλης Σταρακάς, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Ο Παναιτωλικός των αξιών

Γιάννης Χαρδαλιάς, πρόεδρος Παναιτωλικού, 1995-1998

Τα τρία μεγάλα «Π»! Παναιτωλικός, Παντού και Πάντα!

Νώντας Σκυφτούλης, κοινωνιολόγος, Φίλαθλος

100 χρόνια εξέλιξης του γηπέδου

Παναγιώτης Κέκελος, πρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Τιμητικές βραβεύσεις:

Τιμάμε σημαντικές αγωνιστικές στιγμές, με ομάδες που πέτυχαν ανόδους, ανθρώπους που κατέχουν τις υψηλότερες στατιστικές επιδόσεις και ξεχωριστή προσφορά στο Σύλλογο:

Την κορυφαία τριάδα «Γάλλος» – Μήτσου – Μπάθας της ομάδας του 1955 που αγωνίστηκε στην τελική φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος

Την ομάδα της περιόδου 1974-1975 που κατέκτησε την άνοδο στην Α’ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου

Τις ομάδες του 2011 και του 2013 για τις ανόδους στη Super League

Για τις ατομικές τους διακρίσεις: Τον Κώστα Κωνσταντόπουλο (1ος σε συμμετοχές), τον Νίκο Κουτσογιάννη (1ος σκόρερ όλων των κατηγοριών), τον Νίκο Καρέλη (1ος σκόρερ στη Super League)

Φιλάθλους που βρίσκονται δεκαετίες στο πλευρό του Παναιτωλικού

Τον Περικλή Χαντζή, ερευνητή του Φιλεκπαιδευτικού έργου

Τον Νίκο Παπαγιάννη, προπονητή που οργάνωσε και λειτούργησε το τμήμα Ενόργανης, που έφερε μεγάλες διακρίσεις στο Σύλλογο

Τον (εκλιπώντα) Γιάννη Θεοδωρόπουλο, προπονητή που οργάνωσε και λειτούργησε το τμήμα Ελληνορωμαϊκής, που έφερε μεγάλες διακρίσεις στο Σύλλογο

Τον Κώστα Κοκκινάκη, πολίστα του νεοσύστατου τμήματος Υδατοσφαίρισης, μέλος της Εθνικής σε δύο Ολυμπιάδες, πρωταθλητή και κυπελλούχο Ελλάδας

Special Gest της εκδήλωσης:

Ράφαελ Μπρακάλι

Γουίλιαμ Εντζεγκέλε

Νίκο Μαρτίνες

Λούκας Τσάβες

Ο κορυφαίος σολίστας του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος, θα είναι μαζί μας σε αυτή τη σημαντική στιγμή του Συλλόγου της πόλης που γεννήθηκε, εδώ όπου άρχισε το ταξίδι του στη ζωή και στη μουσική.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας στο ΕΡΤsports».