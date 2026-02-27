Η αποστολή του ΟΦΗ για τον εντός έδρας αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (28/2, 17:00).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νοvibet στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η τελευταία προπόνηση είχε μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Χρήστο Κόντη, καθώς ο Μπόρχα Γκονθάλεθ προπονήθηκε κανονική και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Ο Ισπανός μπακ από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ενοχλήσεις στον δικέφαλο, όμως δούλεψε σκληρά και έσφιξε τα δόντια για να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του προποντή του.

Από την άλλη εκτός είναι ο τιμωρημένος λόγω της αποβολής του, Τιάγκο Νους, ενώ ο τραυματίας Ζήσης Καραχάλιος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι νεαροί Ρομάνο, Καινουργιάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Χνάρης.

H αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.