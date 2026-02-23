Στον ΟΦΗ μετά και την ήττα από τον Παναθηναϊκό κάνουν ό,τι μπορούν για να επικεντρωθεί η ομάδα στον στόχο της οκτάδας.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, για δεύτερη σερί σεζόν. Το ματς με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, όμως, θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου κι έως τότε υπάρχει το πρωτάθλημα.

Εκεί, οι Κρητικοί έχασαν δύο βαθμούς με την Κηφισιά, αν και προηγήθηκαν νωρίς με 2-0 και ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Ο ΟΦΗ παλεύει ν' αποφύγει τα playouts και γι' αυτό στην ΠΑΕ με ποστάρισμα στα social media θέλησαν να στείλουν μήνυμα ότι προέχει η συμμετοχή στα playoffs 5-8. Αν οι Κρητικοί πάρουν ορισμένους βαθμούς και με τη μείωση της διαφοράς στο μισό, στα συγκεκριμένα playoffs θα μπορούν να κυνηγήσουν κάτι παραπάνω.

Στον ΟΦΗ, λοιπόν, έδωσαν ένα στίγμα για τη συνέχεια της σεζόν υπενθυμίζοντας δηλώσεις του Κόντη στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με το τριφύλλι:

«Όλοι μιλάνε για τον τελικό, κυκλοφορώ στο Ηράκλειο και όλοι μιλούν για τον τελικό. Ποιον τελικό παιδιά; Ο τελικός είναι στις 25 Απριλίου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ασχολούμαστε με ένα παιχνίδι που είναι σε δύο μήνες. Υποσυνείδητα μπορεί να υπάρχει μέσα σου. Εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι, είμαστε επαγγελματίες.

Πρέπει να το γυρίσουμε. Τρώμε την πρώτη σφαλιάρα, φάγαμε την δεύτερη, πόσες πρέπει να φάμε για να ξυπνήσουμε; Τα παιδιά ξέρουν πολύ περισσότερα. Δεν τους κατηγορώ, τους αγαπώ, τους γουστάρω, είμαι μαζί τους 100%. Έχουμε έναν στόχο, το 5-8, έχουμε το παιχνίδι με την Λάρισα και πρέπει να είμαστε 100% σε αυτό το παιχνίδι ψυχικά, σωματικά και από όλες τις απόψεις».