Το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού θα προβληθεί στην Αθήνα το ερχόμενο Σάββατο (14/3) στις 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου.

Μετά την τεράστια ανταπόκριση που είχε το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού στις δύο προβολές που έγιναν στο Αγρίνιο το «Ένας αιώνας, μέχρι να 'ρθει ξανά Κυριακή...» θα προβληθεί και στην Αθήνα.

Όπως ήταν γνωστό, η προβολή έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαρτίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου «Παλατάκι». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00 και ο Τίτορμος έκανε κάλεσμα στους Αιτωλοακαρνάνες της Αθήνας.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 19.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου “Παλατάκι” (Γ. Καραϊσκάκη και Λεωφόρος Αθηνών, Χαϊδάρι), καλούμε τους Αγρινιώτες, τους Αιτωλοακαρνάνες, τους φίλους του Παναιτωλικού να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ: «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή».

Η μεγάλη παραγωγή της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ που καταγράφει βήμα – βήμα τα 100 πρώτα χρόνια της ιστορίας του Συλλόγου μας. Μέσα από τις διηγήσεις όσων την έγραψαν. Ανασύροντας μνήμες που «φωτίζουν» την πορεία του Τίτορμου μέσα στον αιώνα της διαδρομής του. Φέρνοντας στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές. Αναδεικνύοντας συναισθήματα του ενώνουν όλη την Παναιτωλική οικογένεια!

Σκηνοθεσία/Μοντάζ: Αλέξανδρος Βραχωρίτης

Έρευνα/Δημοσιογραφική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ρίγκος

Αφήγηση: Λεωνίδας Κακούρης

Πριν την προβολή θα γίνουν σύντομες ομιλίες των συντελεστών.

Είσοδος ελεύθερη»