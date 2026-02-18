Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Το 2026 αποτελεί ξεχωριστή χρονιά για τον Παναιτωλικό, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του κλαμπ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Τίτορμος ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν το προσεχές διάστημα.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας με τις περισσότερες δράσεις, καθώς στις 9/3 είναι η επέτειος του ενός αιώνα ιστορίας του Παναιτωλικού Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Την ίδια ημέρα οι Αγρινιώτες θα φιλοξενήσουν την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ματς με χαρακτήρα - γιορτής, στο οποίο θα ξεκινήσει από νωρίς το πάρτι στο «κλουβί», με πυροτεχνήματα και drones.

Tην 1η Μαρτίου θα σημαιοστολιστεί το Αγρίνιο, για χάρη της ομάδας που κάνει περήφανη την πόλη εδώ και ένα αιώνα, ενώ μια μέρα αργότερα (2/3) θα πραγματοποιηθεί η κεντρική επετειακή εκδήλωση των 100 χρόνων, η οποία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Στις 6 του μήνα, τρεις μέρες πριν τα «γενέθλια», θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για την ιστορία της ομάδας με τίτλο «Ένας αιώνας, μέχρι να 'ρθει ξανά Κυριακή». Αμφότερες οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσις.

Στις 14 Μαρτίου θα γίνει αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα, ενώ υπάρχουν προγραμματισμένες δράσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ενδεχομένως στο πρόγραμμα θα προστεθούν κι άλλες εκδηλώσεις, που σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του και με σειρά εκδηλώσεων να τιμήσει αυτή την μοναδική επέτειο. Τις διοργανώνουν η ΠΑΕ, ο Ερασιτέχνης, ο Σύλλογος Παλαιμάχων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου.

Καλούμε τους Αγρινιώτες και Αιτωλοακαρνάνες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να τιμήσουμε με υπερηφάνεια την ιστορία του Συλλόγου μας και όσους συνέβαλαν στη λαμπρή πορεία του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ μας αυτόν τον αιώνα.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα των σημαντικότερων εκδηλώσεων.

Σημειώνεται ότι πριν από κάθε εκδήλωση θα γίνεται εκτενής αναφορά στο περιεχόμενό της. Όπως επίσης ότι ενδεχομένως προστεθούν και άλλες εκδηλώσεις, που σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Θα κυκλοφορήσουν επετειακά αναμνηστικά είδη και η επίσημη συλλογή αυτοκόλλητων των ομάδων μας».