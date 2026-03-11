Το Gazzetta κατέγραψε όλα όσα έγιναν στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια του Tίτορμου και ζήσαμε από πρώτο χέρι πως Αγρίνιο σημαίνει... Παναιτωλικός!

Το «μια πόλη, μια ομάδα» μπορεί να φαντάζει ένα τετριμμένο και... χιλιοειπωμένο κλισέ, όμως όποιος έκανε μια απλή βόλτα στο Αγρίνιο τις προηγούμενες ημέρες ήταν αρκετή για να καταλάβει πως είναι ο μοναδικός τρόπος για να χαρακτηρίσεις τη «σύνδεση» του Παναιτωλικού με την πόλη του.

Το Gazzetta δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας (παρά την... εκκωφαντική σιωπή της τοπικής ΕΠΣ). Στις τέσσερις ημέρες παραμονής μας στο Αγρίνιο προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε το γιορτινό κλίμα που επικρατούσε στην πόλη του Τίτορμου, όμως όσες λέξεις κι να γράψεις, όσα video κι αν βγάλεις κάποια βιώματα δεν μπορείς να τα αποτυπώσεις στο πλήρες μέγεθός τους.

Το ντοκιμαντέρ που ράγισε καρδιές σε σινεμά - κλουβί και το Σαββατοκύριακο προσμονής

Από το πρωί της Παρασκευής μια απλή «περατζάδα» στο Αγρίνιο ήταν αρκετή ώστε ακόμα κι ένας... άνιωθος να κατανοήσει πως αυτό που λέγεται «Παναιτωλικός» δεν είναι απλά μια τοπική ομάδα και ένα... χόμπι για τους κατοίκους. Είναι κάτι πολύ πιο «ισχυρό».

Παντού στην πόλη ήταν ισχυρό το «αποτύπωμα» του Τίτορμου, τόσο από τον στολισμό του Δήμου, όσο φυσικά και για τις απλές κινήσεις αγάπης των φίλων της ομάδας, οι οποίοι κόσμησαν μπαλκόνια και πλατείες με σημαίες και πανό. Όπου κι αν πήγαινες αυτές τις ημέρες το μάτι έπεφτε στα... κιτρινομπλέ και η προσμονή για τη γιορτή ήταν έκδηλη, παράλληλα με την ανησυχία για την έκβαση του αγώνα με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική Κηφισιά, ως αναγνώριση του πόσο επικίνδυνη ομάδα έχει φτιάξει ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Στην εκπομπή Galacticos φιλοξενήσαμε δύο ανθρώπους που ξέρουν άρτια τι σημαίνει Παναιτωλικός και ήταν ιδανικοί για να μιλήσουν για την αιωνόβια ιστορία του κλαμπ. Από τη μία ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ, Χρήστος Στούμπος, ο οποίος με την μακρά δημοσιογραφική του πορεία γνωρίζει λεπτομερώς κάθε πτυχή της «κιτρινομπλέ» ιστορίας, από τις δύσκολες εποχές του συλλόγου μέχρι και την «χρυσή περίοδο» του Φώτη Κωστούλα. Από την άλλη ο άνθρωπος που αφιέρωσε 1,5 χρόνο για να παραδώσει τη «χρονοκάψουλα» του... Παναιτωλικού αιώνα, τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ των 100 χρόνων, Κωνσταντίνο Χριστόφορo Ρίγκο.

Η βραδιά της πρώτης προβολής του «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή» ήταν ξεχωριστή για κάθε παρευρισκόμενο, καθώς το αποτέλεσμα εκτός από ιστορικό ενδιαφέρον είχε και έντονο συγκινησιακό «φορτίο». Όποιος ήταν στον «Άνεσις» έβλεπε γύρω του βουρκωμένα μάτια από «παλιούς» και ενθουσιώδεις νεαρούς που έμαθαν καλύτερα τι εκπροσωπεί η ομάδα της πόλης τους. Το video του Gazzetta από τη στιγμή που ο κινηματογράφος «μετατράπηκε» σε... κλουβί «μιλάει» από μόνο του.

Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κύλησε δίχως ματς, όμως ο Παναιτωλικός ήταν παντού. Ο κόσμος στην πόλη ολοένα και αυξανόταν από Αιτωλοακαρνάνες που ταξίδεψαν στο Αγρίνιο για το... ματς του αιώνα και μαζί μεγάλωνε και η ανυπομονησία. Από την πλευρά τους οι Warriors προετοιμαζόντουσαν για το... ξεχωριστό και ιστορικό κορεό που εντυπωσίασε την ημέρα του αγώνα με την Κηφισιά, ενώ παράλληλα το βράδυ του Σαββάτου (7/3) γιόρτασαν με τον... τρόπο τους τα 100 χρόνια σε γνωστό μαγαζί της πόλης και την «παραμονή» έδωσαν ένα teaser στην πόλη από αυτά που θα ακολουθούσαν.

Τα «credit» του Παναιτωλικού εντός και εκτός γηπέδου

Φυσικά όλη η συνθήκη των 100 χρόνων αποτέλεσε και μια σημαντική πρόκληση για τον οργανισμό του Παναιτωλικού, ο οποίος έπρεπε να ισορροπήσει το σκέλος των εορτασμών με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Τα Καναρίνια ήθελαν τη νίκη στο ματς με την δυσκολοκατάβλητη Κηφισιά για να κάνουν περήφανο τον κόσμο τους σε μια τόσο ξεχωριστή περίσταση και αυτό δημιουργεί έξτρα πίεση.

Η «κάψα» των Αγρινιωτών φιλάθλων ήταν έκδηλη αυτές τις ημέρες και αποτυπωνόταν με πράξεις. Πέρα από το... αναμενόμενο Sold Out στο ματς των 100 χρόνων και στην επαναλειτουργία της μικρής εξέδρας μετά από περίπου 2,5 χρόνια οι φίλοι της ομάδας «εξαφάνισαν» οτιδήποτε αναμνηστικό από το Titormos Store, προεξέχουσας της υπέροχης επετειακής εμφάνισης, η οποία επανακυκλοφορεί μετά την εξάντληση των 100 συλλεκτικών κομματιών σε διάστημα (ελάχιστων) ωρών.

Αυτή η προσμονή του κόσμου δικαιολογημένα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια έξτρα πίεση στην ομάδα, καθώς είναι ποδοσφαιρικός κανόνας πως στις μεγάλες γιορτές ελλοχεύει ο κίνδυνος για μεγάλες (ποδοσφαιρικού επιπέδου) «κηδείες». Για καλό του Παναιτωλικού ο οργανισμός έχει στελέχη με εμπειρία και ικανότητα να «απορροφήσουν» αυτές τις συνθήκες και να κρατήσουν την ομάδα προσηλωμένη στον αγωνιστικό της στόχο. Επί παραδείγματι οι προεξέχοντες του αγωνιστικού τμήματος, ο τεχνικός διευθυντής Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου είναι τρεις άνθρωποι του ποδοσφαίρου με εμπειρία και προσωπικότητα ώστε να μπορούν να διαχειριστούν... ειδικές συνθήκες.

Οι Αγρινιώτες μπορεί να μην μπήκαν καλά και να χρειάστηκαν ένα 20λεπτο για να πάρουν τον έλεγχο του ματς, όμως όχι απλά πήραν τη νίκη που «διψούσε» ο κόσμος για να... φουντώσουν οι πανηγυρισμοί, αλλά το πέτυχε κάνοντας ανατροπή από ημίχρονο, αποβάλλοντας την έξτρα επιβάρυνση που έβαλε το γκολ του Πόμπο. Η επιτυχία είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένο πως απέναντί του ο Παναιτωλικός είχε μια καλή ομάδα που «χτύπησε» το παιχνίδι μέχρι τέλους.

Το δεύτερο «credit» που πρέπει να πιστωθεί στους Αγρινιώτες ήταν η οργανωτική επιτυχία του show που ακολούθησε με drones και πυροτεχνήματα. Αναμφίβολα ένα (το πιο βασικό) καλαίσθητο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το οποίο δεν έδωσε... περιθώρια για παράπονα.

Η νύχτα - μέρα για χάρη του αιώνιου Τίτορμου

Μετά τη λήξη του αγώνα το Gazzetta έγινε ένα με την «κιτρινομπλέ λαοθάλασσα» που δημιούργησαν οι φίλοι του Παναιτωλικού στην πόλη, αφού πρώτα κάναμε μια σύντομη... στάση από το PanCafe, όπου ο επί μια 20ετία διοικητικός ηγέτης και εγγυητής του Τίτορμου, Φώτης Κωστούλας, έσβησε τα... κεράκια των 100, μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γεράσιμο Μπελεβώνη και τον αντιπρόεδρο Θωμά Σπύρου.

Οι εικόνες που ακολούθησαν, με αφετηρία την πορεία μέχρι την Πλατεία Δημοκρατίας θύμιζαν περισσότερο.... φιέστα για κατάκτηση τίτλου, με τις εικόνες να θυμίζουν στους «παλιούς» στιγμές από τις ανόδους των ομάδων, όπως τον ιστορικό θρίαμβο της Νέας Σμύρνης και την επιστροφή στα «σαλόνια» μετά από 34 χρόνια.

Ανάμεσα στους χιλιάδες οπαδούς που «πλημμύρισαν» την κεντρική πλατεία ήταν και δυο παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν τον Γενάρη, ο Γεβγένι Κουτσερένκο και ο Γιάννης Σατσιάς, οι οποίοι όχι απλά αποθεώθηκαν αλλά ένιωσαν την αγάπη του κόσμου, καθώς τους σήκωσαν στα χέρια.

Μόλις το ρολόι έδειξε 22:00 η νύχτα έγινε... μέρα από τα πυροτεχνήματα και το pyroshow που έγινε ταυτόχρονα σε ολόκληρη την πόλη με το πανοραμικό video να μπορεί να μεταφέρει σε ένα βαθμό τη μαγεία της στιγμής, η οποία θα μείνει ανεξίτηλη σε όσους το έζησαν ακόμα κι αν δεν μεγάλωσαν με τον Τίτορμο στην καρδιά.

Η «9 Μαρτίου του '26» θα είναι για πάντα ξεχωριστή για τους φίλους των Καναρινιών, καθώς πλέον δεν θα είναι μόνο η μέρα ίδρυσης του συλλόγου, αλλά και η βραδιά περηφάνειας της πόλης για το καμάρι της εντός και εκτός γηπέδου. Τα video του... αιώνα θα μείνουν για πάντα και το Gazzetta ήταν εκεί για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη μαγική βραδιά.

Οι εορτασμοί μπαίνουν στο «χρονοντούλαπο» του αιώνα και η ποδοσφαιρική ζωή του Παναιτωλικού συνεχίζεται. Ο κιτρινομπλέ λαός έδειξε τη δυναμική του και πλέον είναι στο χέρι του κόσμου όχι να διατηρηθεί αλλά να μεγαλώσει στον δεύτερο αιώνα της «κιτρινομπλέ» ιστορίας. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου χρειάζεται αυτήν τη στήριξη, όπως άλλωστε μετέφερε το... αγαπημένο παιδί της εξέδρας, ο Φάρλεϊ Ρόσα, στις δηλώσεις του στο Gazzetta.