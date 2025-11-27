ΑΕΚ: Ο Σιλβίνιο έτοιμος να καλέσει τον Πήλιο στην εθνική Αλβανίας λένε στην γειτονική χώρα
Η αλβανική ιστοσελίδα «vetemsport» επικαλούμενη πληροφορίες που έχει επιβεβαιώσει το οικογενειακό περιβάλλον του Σταύρου Πήλιου θεωρεί δεδομένο πως ο παίκτης της ΑΕΚ θα κληθεί από την εθνική Αλβανίας.
Ο 24χρονος Έλληνας αριστερός μπακ έχει καταγωγή από την γειτονική χώρα και από την στιγμή που ουδέποτε κλήθηκε, έστω στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να εκπροσωπήσει την εθνική Αλβανίας.
Ο προπονητής της χώρας, Σιλβίνιο έχει πάρει ήδη την απόφαση να τον συμπεριλάβει μάλιστα στις κλήσεις του Μαρτίου και γι' αυτό έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες προκειμένου να αποκτήσει τ απαραίτητα έγγραφα.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Το «φατούρο» στον Ρότα για το νέο συμβόλαιο
Την φετινή σεζόν εκείνος έχει κάνει 15 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ έχοντας δώσει και τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.100 λεπτά που έχει αγωνιστεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.