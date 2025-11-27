«Ο Σιλβίνιο έτοιμος να καλέσει τον Πήλιο στην εθνική Αλβανίας»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, ο Σταύρος Πήλιος αναμένεται σύντομα να κληθεί στην εθνική Αλβανίας.

Η αλβανική ιστοσελίδα «vetemsport» επικαλούμενη πληροφορίες που έχει επιβεβαιώσει το οικογενειακό περιβάλλον του Σταύρου Πήλιου θεωρεί δεδομένο πως ο παίκτης της ΑΕΚ θα κληθεί από την εθνική Αλβανίας.

Ο 24χρονος Έλληνας αριστερός μπακ έχει καταγωγή από την γειτονική χώρα και από την στιγμή που ουδέποτε κλήθηκε, έστω στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να εκπροσωπήσει την εθνική Αλβανίας.

Ο προπονητής της χώρας, Σιλβίνιο έχει πάρει ήδη την απόφαση να τον συμπεριλάβει μάλιστα στις κλήσεις του Μαρτίου και γι' αυτό έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες προκειμένου να αποκτήσει τ απαραίτητα έγγραφα.

Την φετινή σεζόν εκείνος έχει κάνει 15 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ έχοντας δώσει και τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.100 λεπτά που έχει αγωνιστεί.