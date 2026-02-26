ΑΕΚ: Τα έξι ματς του Μαρτίου
Η ΑΕΚ έμαθε τις δυο υποψήφιες αντιπάλους της στη φάση των «16» του Conference League. Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο είτε την Άλκμααρ, είτε την Τσέλιε και ο αντίπαλος θα προκύψει από την ερχόμενη κλήρωση.
Η Ένωση μέσα στον Μάρτιο θα δώσει έξι ματς, καθώς εκτός των δυο μεγάλων αγώνων με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης έχει τέσσερα ματς τα οποία θα κρίνουν εάν θα καταφέρε να τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια.
Θυμίζουμε πως εκτός από τον αγώνα με τον Βόλο στο... κατάμεστο από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΛ Novibet και την Κηφισιά, ενώ ενδιάμεσα θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Οι αγώνες της ΑΕΚ για τους «16» του Conference League θα γίνουν στις 12 και 19 Μαρτίου.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
- 1/3 Βόλος - ΑΕΚ
- 7/3 ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
- 12/3 Άλμααρ ή Τσέλιε - ΑΕΚ
- 15/3 Ατρόμητος - ΑΕΚ
- 19/3 ΑΕΚ - Άλμααρ ή Τσέλιε
- 22/3 ΑΕΚ - Κηφισιά
