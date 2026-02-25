Διαθέσιμα τα επιπλέον εισιτήρια για τους οπαδούς της ΑΕΚ ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης στον Βόλο μετά το χθεσινό... αμόκ.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να «κιτρινίσουν» την Κυριακή τον Βόλο για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με τους φίλους της Ένωσης να εξαντλούν μέσα σε τρεις ώρες χθες 8.000 εισιτήρια.

Σήμερα Τετάρτη αναμενόταν να ανοίξουν νέες θύρες, όπως και έγινε, με τα εισιτήρια να είναι ξανά στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ζητήσει άλλωστε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια με τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων να ξεπερνούν σίγουρα τους 10.000 στον αγώνα της Κυριακής.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με τον Βόλο ΝΠΣ (1/3 - 17:30), στο Πανθεσσαλικό, τίθενται σε κυκλοφορία για τις ανάγκες των φιλάθλων μας και εισιτήρια που αφορούν σε άλλες θύρες του Βορείου Πετάλου, καθώς και σε θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα του Σταδίου.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από τα παρακάτω link:

Για τις θύρες του Βορείου Πετάλου (τιμή 20 ευρώ) πατήστε ΕΔΩ.

Για τις θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα (τιμή 30 ευρώ) πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.