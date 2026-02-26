Η ΑΕΚ θα μάθει την αντίπαλο της στους «16» του Conference League στην κλήρωση που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου.

Η 3η της League Phase του Conference League, ΑΕΚ, έμαθε τους δυο υποψήφιους αντιπάλους της για τη φάση των «16». H Τσέλιε απέκλεισε την Ντρίτα με δυο νίκες και μάλιστα με ίδιο σκορ (3-2), ενώ η Άλκμααρ ανέτρεψε την ήττα της στο πρώτο ματς με τη Νόα, καθώς τη συνέτριψε με 4-0.

Το νέο «εμπόδιο» του Δικεφάλου θα προκύψει από κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, στις 15:00, όταν και θα γίνει γνωστό το πλήρες «δέντρο», που θα οδηγήσει στο ζευγάρι του τελικού της Λειψίας. Ο τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε «συναντήσει» την Τσέλιε στην 1η αγωνιστική της League Phase και είχε ηττηθεί στη Σλοβενία με 3-1.

Οι αγώνες θα γίνουν στις 12 και 19 Μαρτίου.

Τα ζευγάρια που... ενδιέφεραν την ΑΕΚ στους

Πρώτα ματς

Νόα - Άλκμααρ 1-0

Ντρίτα - Τσέλιε 2-3

Ρεβάνς