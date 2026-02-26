ΑΕΚ: Η ημέρα και η ώρα της κλήρωσης για τους «16» του Conference League, οι πιθανοί αντίπαλοι
Η 3η της League Phase του Conference League, ΑΕΚ, έμαθε τους δυο υποψήφιους αντιπάλους της για τη φάση των «16». H Τσέλιε απέκλεισε την Ντρίτα με δυο νίκες και μάλιστα με ίδιο σκορ (3-2), ενώ η Άλκμααρ ανέτρεψε την ήττα της στο πρώτο ματς με τη Νόα, καθώς τη συνέτριψε με 4-0.
Το νέο «εμπόδιο» του Δικεφάλου θα προκύψει από κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, στις 15:00, όταν και θα γίνει γνωστό το πλήρες «δέντρο», που θα οδηγήσει στο ζευγάρι του τελικού της Λειψίας. Ο τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.
Θυμίζουμε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε «συναντήσει» την Τσέλιε στην 1η αγωνιστική της League Phase και είχε ηττηθεί στη Σλοβενία με 3-1.
Οι αγώνες θα γίνουν στις 12 και 19 Μαρτίου.
Τα ζευγάρια που... ενδιέφεραν την ΑΕΚ στους
Πρώτα ματς
- Νόα - Άλκμααρ 1-0
- Ντρίτα - Τσέλιε 2-3
Ρεβάνς
- Tσέλιε - Ντρίτα 3-2 (6-4 συνολικό σκορ)
- Άλμααρ - Νόα 3-0 (3-1 συνολικό σκορ)
