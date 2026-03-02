Το «παλάτι» της ΑΕΚ έλαβε μια πολύ σημαντική πιστοποίηση, την οποία πέρα από τον Δικέφαλο την έχουν μόνο άλλα δύο κλαμπ σε όλην την την Ευρώπη.

Την πολύ σημαντική πιστοποίηση Access Champions Certification από τον Διεθνή Οργανισμό AccessibALL απέσπασε η ALLWYN Arena. Ο συγκεκριμένος Οργανισμός συνεργάζεται με την UEFA και τη FIFA ελέγχοντας εκατοντάδες ποδοσφαιρικά γήπεδα για το αν είναι προσβάσιμα σε όλους τους φιλάθλους. Η ΑΕΚ γίνεται ο πρώτος Σύλλογος στην Ελλάδα και τρίτος στην Ευρώπη που πήρε αυτή την πιστοποίηση, μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σπάρτα Πράγας.



Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει τόσο τις γηπεδικές εγκαταστάσεις/υποδομές, όσο και την εμπειρία των φιλάθλων με αναπηρία, την ψηφιακή προσβασιμότητα και τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Η ΑΕΚ κλήθηκε από τον εν λόγω Οργανισμό να συμμετάσχει σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία και να αναδειχθεί πρωτοπόρος σε θέματα προσβασιμότητας, συμπερίληψης και ισότιμης ένταξης για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους.



Τον Διεθνή Οργανισμό AccessibALL εκπροσώπησαν στη σημερινή τελετή στην ALLWYN Arena ο CEO κ. Ολιβιέ Γιάροζ και ο Παγκόσμιος Σύμβουλος (πρώην πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου) κ. Ντομινίκ Μπλανκ. Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησαν και παρέλαβαν την πιστοποίηση ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Λυσάνδρου και η Γενική Διευθύντρια κα Αγγελική Αρκάδη. Τα δύο στελέχη του οργανισμού ξεναγήθηκαν στους χώρους του γηπέδου, ενώ επισκέφθηκαν και τα Μουσεία Προσφυγικού Ελληνισμού και Ιστορίας της ΑΕΚ.



Ο κ. Γιάροζ δήλωσε στο περιθώριο της τελετής: «Η αποστολή της AccessibALL είναι να συμπεριλάβει όλους τους φιλάθλους και να εξασφαλίσει ότι τα γήπεδα είναι προσβάσιμα στον καθένα. Το γήπεδο είναι ένα μέρος που συγκεντρώνει ανθρώπους από κάθε κοινότητα και αυτό που θέλουμε, είναι να έχει ο κάθε φίλαθλος όλες τις ευκαιρίες να συμμετέχει σε αυτό. Κάναμε πολλές επιθεωρήσεις, είδαμε πολλά στάδια και αυτό που ξεχωρίσαμε στο γήπεδο της ΑΕΚ, είναι ότι δεν έβαλε απλώς την προσβασιμότητα στην «καρδιά» της λειτουργίας του γηπέδου, αλλά στην «καρδιά» της φιλοσοφίας του».



Ο κ.δήλωσε: «Η προσβασιμότητα ήταν εξαρχής στην «καρδιά» της διαδικασίας της κατασκευής του γηπέδου. Το ποδόσφαιρο είναι μια ισχυρή κοινότητα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει και να μοιράζεται τη χαρά του παιχνιδιού».Από πλευράς, η κατόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το γήπεδο μας και κατ' επέκταση η ΑΕΚ πιστοποιείται με το Access Champions Certification από έναν Διεθνή Οργανισμό, τον Accessiball, ο οποίος συνεργάζεται στενά με την UEFA και τη FIFA που εστιάζει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης ατόμων με αναπηρία στον χώρο του αθλητισμού, με κύρια έμφαση στο ποδόσφαιρο.Οφείλουμε στους συνανθρώπους μας ένα ποδόσφαιρο πιο ανοικτό στην κοινωνία, αφού και οι στατιστικές δείχνουν ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα αναπηρίας στην καθημερινότητά τους υπολογίζονται περίπου στο 1,3 δις ανθρώπους. Καλύπτουν δηλαδή το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού, ένα ποσοστό που συνεχώς αυξάνεται και τείνουν να είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στον πλανήτη. Οφείλουμε λοιπόν να τους σεβόμαστε με πράξεις και οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουμε μεγάλη ευθύνη. Η φωνή μας έχει δύναμη ας γίνουμε λοιπόν η φωνή του αδυνάτου».είναι προσβάσιμη και φιλική προς όλα τα άτομα με αναπηρία, με ή χωρίς αμαξίδιο. Εφαρμόζεται επίσης στους χώρους και σταο παγκόσμιος κώδικαγια ανθρώπους με δυσχρωματοψία. Επίσης, οι φίλαθλοι με προβλήματα όρασης έχουν την αρωγή ενός συστήματος που τους επιτρέπει να ακούν την «ζωντανή»κάθε αγώνα, μέσω του σχολιασμού ισότιμης ακουστικής περιγραφής.Από τα τέλη του 2024 λειτουργεί και το. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο χώρο κατάλληλα σχεδιασμένο και εξοπλισμένο στα πρότυπα των μεγάλων ποδοσφαιρικών Συλλόγων του εξωτερικού, που φιλοξενεί παιδιά με γνωστικές αδυναμίες, με νευρολογικές παθήσεις και διαταραχές.