Σε σύγκριση με το τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό, ο Μάρκο Νίκολιτς μάλλον έχει λιγότερα διλήμματα για το ματς στον Βόλο, με τους Ρότα και Κοϊτά να επιστρέφουν στη διάθεσή του.

Το παιχνίδι για την ΑΕΚ στον Βόλο την ερχόμενη Κυριακή θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας καθώς οι οπαδοί της Ένωσης θα μετατρέψουν σε Νέα Φιλαδέλφεια το Πανθεσσαλικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς βέβαια είναι ο πρώτος που θα τονίσει τη μεγάλη προσοχή που απαιτείται λόγω και των ευνοϊκών συνθηκών για τους κιτρινόμαυρους με τη δυναμική παρουσία του κόσμου τους, προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα καθώς το παν είναι να γίνει η δουλειά και η ΑΕΚ να πάρει άλλη μια νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή.

Ο Νίκολιτς στην προετοιμασία για το κυριακάτικο ματς με τον Βόλο έχει ξανά στη διάθεσή του τους Ρότα και Κοϊτά που εξέτισαν. Αντίθετα, όπως είναι γνωστό, ο Μουκουντί θα είναι εκείνος που θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας. Έτσι ο Βίντα θα τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Ρέλβας, με τον Στρακόσα στο τέρμα, τον Ρότα να επανέρχεται στο δεξί άκρο, ενώ στο αριστερό κλασικά η θέση «παίζεται» μεταξύ Πένραϊς και Πήλιου. Οι ανοικτές θέσεις στα πλάνα του Νίκολιτς αυτή τη φορά φαίνεται να είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα αρκετά ερωτηματικά που υπήρχαν στο προηγούμενο ματς με τον Λεβαδειακό.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής το προβάδισμα έχουν ξανά ο Πινέδα με τον Μαρίν, ειδικά από τη στιγμή που ο Ρουμάνος χαφ δηλώθηκε να εκτίσει την τελευταία αγωνιστική με την Κηφισιά. Στις δύο πλευρές ο Κοϊτά είναι πολύ πιθανό να είναι η μια επιλογή, ενώ η άλλη θα «παιχτεί» μάλλον μεταξύ Λιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς. Όσο για το δίδυμο της επίθεσης, το πάνω χέρι έχουν και πάλι οι Γιόβιτς και Βάργκα. Φυσικά και ο Μάνταλος δεν θα έπρεπε να βγει εκτός εξίσωσης, είτε για τον άξονα, είτε ως εσωτερικός μέσος, ειδικά μετά την εξαιρετική εμφάνιση του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, με τον Νίκολιτς να παίρνει τις τελικές αποφάσεις του στις δύο προπονήσεις που απομένουν.