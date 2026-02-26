Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το ματς στον Βόλο, με τον Νίκολιτς να μην υπολογίζει τον τιμωρημένο Μουκουντί. Επιστρέφουν Ρότα και Κοϊτά, με την Κηφισιά εκτίει ο Μαρίν.

Στο... πόδι είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό καθώς θα ταξιδέψουν κατά χιλιάδες στην πόλη της Μαγνησίας. Ήδη μέχρι χθες είχαν φύγει 14.000 εισιτήρια από την ΑΕΚ και άλλα 4.000 από κανάλια της γηπεδούχου ομάδας που έχουν πάει σε φίλους των κιτρινόμαυρων, ενώ από σήμερα βγήκε προς πώληση και το τελευταίο «πακέτο» εισιτηρίων. Κάτι που σημαίνει ότι οι οπαδοί της Ένωσης αναμένεται να κάνουν sold out στο Πανθεσσαλικό την Κυριακή δίνοντας πολύ δυναμικό «παρών».

Την ίδια στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς με τους παίκτες του συνεχίζουν την προετοιμασία στα Σπάτα, με τον Σέρβο τεχνικό να θέλει τους ποδοσφαιριστές του απόλυτα συγκεντρωμένους στην αναμέτρηση που έρχεται καθώς γνωρίζει πολύ καλά πως δεν είναι δύσκολο η προσοχή να αποσπαστεί από την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Ο Νίκολιτς δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με τη δεδομένη και γνωστή απουσία να έχει να κάνει με τον Μουκουντί, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε.

Έτσι ο Νίκολιτς θα πρέπει να τον αντικαταστήσει στο αρχικό σχήμα, με τον Βίντα να αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί να βρεθεί πλάι στον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Παράλληλα ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης μετράει και δύο επιστροφές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής με τον Λεβαδειακό καθώς τόσο ο Ρότα όσο και ο Κοϊτά επιστρέφουν έχοντας εκτίσει την τιμωρία τους και θα επανέλθουν στο αρχικό σχήμα στο δεξί άκρο της άμυνας και στη μεσοεπιθετική γραμμή αντίστοιχα.

Στο τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες ο Μαρίν, με τον Νίκολιτς να δηλώνει τον Ρουμάνο χαφ για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της σεζόν απέναντι στην Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μαρίν θα έπρεπε να εκτίσει σε μία από τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές και αποφασίστηκε να χάσει το τελευταίο παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα στον Βόλο.