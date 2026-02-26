Άρης: Ο Γένσεν έβαλε σε… μπελάδες τον Γρηγορίου ενόψει Παναθηναϊκού
Ο αριθμός των διαθέσιμος ποδοσφαιριστών στον άξονα της μεσαίας γραμμής παραμένει ζητούμενο για τον Άρη καθώς οι σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (1/3) με τον Παναθηναϊκό… πήγαν περίπατο λόγω του Φρέντρικ Γένσεν. Ο Φινλανδός αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον δεξί προσαγωγό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Στη διάρκεια της χρονιάς, ο Γένσεν χρειάστηκε να διαχειριστεί δύο μυϊκούς τραυματισμούς, γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου οι «κίτρινοι» δικαιολογημένα νιώθουν ανησυχία.
Το πρόβλημα με τον Γένσεν συμπίπτει μεν με την επιστροφή του Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος εξέτισε την ποινή της αγωνιστικής και υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα – δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς – αλλά και με τη διαφαινόμενη απουσία του Κώστα Γαλανόπουλου ο οποίος δεν είναι σε θέση να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης . Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ερωτηματικά για τον τρίτο στον άξονα. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ο προκάτοχος του Μιχάλη Γρηγορίου, Μανόλο Χιμένεθ, επέλεξε σχήμα 4-4-2 με τη συνύπαρξη των Κουαμέ-Καντεβέρε το οποίο δεν αποδείχθηκε αποδοτικό.
Σε ότι αφορά τον Λορέν Μορόν, ο Ισπανός ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος δείχνοντας ότι δύσκολα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
