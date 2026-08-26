Ο Άβρααμ Γκραντ έφτασε στη Θεσσαλονίκη και από αύριο (27/8) θα έχει μια σειρά συναντήσεων με τους ανθρώπους του Άρη.

Έχοντας αναλάβει ρόλο συμβούλου στην ΠΑΕ Άρης, ο Άβρααμ Γκραντ ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καθώς τον υποδέχθηκαν σήμερα (26/8) ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ, Άκης Παρταλίδης και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρίας, Παντελής Ζουμπούλης. Ο ρόλος του 71χρονου Ισραηλινού ξεκινάει από το κομμάτι της οργάνωσης και επεκτείνεται έως το αγωνιστικό.

Ο Άβρααμ Γκραντ θα παρακολουθήσει από κοντά το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ. Παράλληλα αναμένεται να συναντηθεί τόσο με τον τεχνικό διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Ρούμπεν Ρέγες, όσο και τον Μιχάλη Γρηγορίου ενώ θα βρεθεί μάλιστα στο «Κλ. Βικελίδης» και θα παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρησης (30/8, 19:30) με τον ΟΦΗ.

Στα τελευταία χρόνια και πριν τη συνεργασία του με την ομοσπονδία της Ζάμπια, ο Άβρααμ Γκραντ ουσιαστικά ισορρόπησε μεταξύ του… ποδοσφαίρου και επιχειρείν. Οι συνεργασίες που ανέπτυξε δεν περιορίστηκαν στα στενά όρια της ευθύνης ενός προπονητή αλλά ήταν υπεύθυνος ποδοσφαιρικών πλάνων εταιρίας η οποία προχώρησε σε αγορές club ανά τον κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο εργάστηκε από την Αφρική έως την Ινδία και από τη Μογγολία έως την Ιταλία.

Ως σύμβουλος πολυεθνικής εταιρίας με επενδύσεις στο ποδόσφαιρο του, δεν είχε απλά διευθυντικές θέσεις. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των πλάνων όλων των club που βρίσκονταν στην «ομπρέλα» της πολυεθνικής εταιρίας.