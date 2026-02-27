Ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζεται για τη δική του πρεμιέρα στον πάγκο του Άρη στον αγώνα (1/3) με τον Παναθηναϊκό και δείχνει να έχει κατασταλάξει στα πρόσωπα της 11αδας.

Η εβδομάδα κύλησε με προσωπικές συναντήσεις του 52χρονου τεχνικού με τους ποδοσφαιριστές στο πλαίσιο της δικής του προσπάθειας κατανόησης και επίλυσης του αγωνιστικού προβλήματος του Άρη. Γιατί πέραν των συγκεκριμένων αγωνιστικών χαρακτηριστικών που δεν διαθέτει το ρόστερ, η έλλειψη των οποίων πηγάζει μέσα από τον καλοκαιρινό σχεδιασμό, υπάρχει και το ερώτημα το οποίο αντανακλά στην περιορισμένη ανταπόδοση σε σύγκριση με το ατομικό επίπεδο ποιότητας των παικτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Μιχάλης Γρηγορίου μπήκε σε διαδικασία κατ’ ιδίαν επαφών με τους παίκτες.

Εντός γραμμών, προχώρησε σε δοκιμές ούτως ώστε να καταλήξει για τους αγωνιστικούς ρόλους στους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν οι παίκτες του. Για παράδειγμα, η διαφαινόμενη απουσία του Φρέντρικ Γένσεν άλλαξε το σχέδιό του στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη του Κώστα Γαλανόπουλου. Η πρώτη σκέψη του Έλληνα τεχνικού προέβλεπε τη συνύπαρξη των Χόνγκλα-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, πίσω από τον Φινλανδό μέσο. Η απουσία του τελευταίου έβαλε τον Μιχάλη Γρηγορίου σε διαδικασία αναζήτησης τρίτου κεντρικού μέσου. Στη διάρκεια της εβδομάδας δοκίμασε και τον Μάρτιν Φρίντεκ σε ρόλο αμυντικού χαφ, τελικώς φέρεται να καταλήγει σε κάτι πιο επιθετικό με την τοποθέτηση του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Εφόσον ο Αργεντίνος παίξει ως επιτελικός μέσος, αυτομάτως ο Κάρλες Πέρεθ θα επιστρέψει στο δεξί άκρο της επίθεσης ενώ ο Τάσος Δώνης θα παραμείνει αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Τίνο Καντεβέρε έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Κριστιάν Κουαμέ καθώς ο Λορέν Μορόν δεν υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα και θα φανεί μάλιστα αν θα είναι και στην αποστολή.

Σκέψεις υπάρχουν και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Νοά Φαντιγκά είναι από τους πλέον επιβαρυμένους παίκτες του Άρη καθώς μετρά διαδοχικά 90λεπτα και για την ακρίβεια, εντός του 2026 δεν έπαιξε μόλις 16 αγωνιστικά λεπτά από το σύνολο των 810’. Καθώς ο Χαμζά Μεντίλ έχει επιστρέψει, ο Μιχάλης Γρηγορίου δοκίμασε και τον Μαροκινό αριστερό full back. Τελικώς δείχνει να καταλήγει στο δίδυμο των Φαντιγκά-Τεχέρο στα άκρα με τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας. Θα πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένο ότι θα επιδιώξει να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Χαμζά Μεντίλ ο οποίος απουσιάζει μεγάλο χρονικό διάστημα.