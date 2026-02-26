Λεβαδειακός: «Εκφράζουμε τη δυσαρέκσεια για την ανάκληση των εισιτηρίων από την Κηφισιά»

Ο Λεβαδειακός με ανακοίνωση του εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την στάση της Κηφισιάς να κάνει ανάκληση των εισιτηρίων που διέθεσε σε πρώτο χρόνο.

Ο Λεβαδειακός το ερχόμενο Σάββατο (28/2) θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά στη Νεάπολη, όμως δεν θα έχει τους φιλάθλους του στο πλευρό του. Παρόλο που οι Βοιωτοί διέθεσαν τα εισιτήρια που ζήτησε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων στα δυο ματς που έχουν γίνει την τρέχουσα σεζόν σε πρωτάθλημα και Κύπελλο ο σύλλογος της Αττικής προχώρησε σε ανάκληση των εισιτηρίων που είχε διαθέσει σε πρώτο χρόνο.

Η ομάδα της Λιβαδειάς με ανακοίνωση της εξέφρασε τη δυσαρέσκεία της για τη στάση της Κηφισιά, η οποία επικαλέστηκε «φόβο επεισοδίων» με τρίτους.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση της ΠΑΕ Κηφισιά ενόψει του μεταξύ μας αγώνα του προσεχούς Σαββάτου (28/2) στο Γήπεδο της Νεάπολη.

Ενώ στα δύο φετινά παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβαδειά, για το Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας, ο Λεβαδειακός παρείχε κανονικά τον αριθμό των εισιτήριων που ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά για τις ανάγκες των φιλάθλων της στην τιμή των 10 ευρώ, η γηπεδούχος ΠΑΕ όχι μόνο όρισε διπλάσια τιμή (20 ευρώ) για τους φιλάθλους μας, αλλά στη συνέχεια προχώρησε και στην ανάκληση των εισιτηρίων που αρχικά μας είχε διαθέσει.

Η επίκληση "φόβου επεισοδίων" με τρίτους, ως αιτιολογία αυτής της απόφασης, αποτελεί προσχηματική δικαιολογία που δεν στηρίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο. Εξάλλου αν υπάρχει πράγματι τέτοιος κίνδυνος, αυτός θα αφορά και τους φίλους της γηπεδούχου ομάδας κι ως εκ τούτου θα έπρεπε να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές. Οι φίλαθλοι του Λεβαδειακού έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι στηρίζουν την ομάδα τους με κόσμιο και πολιτισμένο τρόπο, όπου κι αν αυτή αγωνίζεται».