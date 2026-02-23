Δείτε τις πιθανότητες που έχουν για είσοδο στην τετράδα Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός, καθώς και το πρόγραμμά τους μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Η 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώθηκε την Κυριακή της Αποκριάς (22/2) και τόσο η «μάχη» του τίτλου, όσο και αυτή για είσοδο στην πρώτη τετράδα, φούντωσαν ακόμη περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη πέρασε από το Παγκρήτιο, επικρατώντας 0-2 του ΟΦΗ και, σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού στην ''Allwyn Arena'' από την ΑΕΚ με 4-0, πλησίασε την ομάδα της Βοιωτίας (σσ που είναι 4η) στους 3 βαθμούς, 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι «πράσινοι» έχουν και το εξ' αναβολής παιχνίδι με τον... ΟΦΗ, εντός έδρας αυτή τη φορά, αλλά και το πρόγραμμα των δυο μονομάχων της τετράδας, άλλαξε τις πιθανότητες εισόδου στο γκρουπ των Playoffs, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Ο υπερυπολογιστής δίνει πλέον 63.1% στο «Τριφύλλι», την ώρα που ο Λεβαδειακός λαμβάνει το υπόλοιπο 36.9%, με τα ποσοστά τους να έχουν μεταβληθεί (προς τα πάνω και προς τα κάτω αντίστοιχα) κατά 12% μετά την 22η «στροφή».

Πιο αναλυτικά, στον Παναθηναϊκό δίνεται 59.7% να τερματίσει 4ος, 3.2% 3ος και 0.2% 2ος, ενώ για την ομάδα της Βοιωτίας τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 36.1% (4ος) και 0.7% (3ος).

Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού - Λεβαδειακού

Ας αναφέρουμε τώρα και το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών, θυμίζοντας πως ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι λιγότερο (με τον ΟΦΗ), ενώ υπάρχει στο καλεντάρι και το μεταξύ τους συναπάντημα στη Λιβαδειά (8/3).

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2, 19:00)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3, 20:00)

1η αγωνιστική (εξ' αναβολής)

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (4/3, 18:00)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3, 19:00)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική