Η Κηφισιά απέφυγε την τιμωρία της έδρας από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Λίγκας για το επεισόδιο που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Super League κάλεσε την Κηφισιά για το περιστατικό που έγινε στις εξέδρες της Νεάπολης στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Παρόλο που υπήρχε κίνδυνος για τιμωρία της έδρας το κλαμπ των Βορείων Προαστίων τον απέφυγε, καθώς η απόφαση από την αθλητική δικαστή ήταν πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως η ένταση προέκυψε όταν περίπου 30 οπαδοί, οι οποίοι δεν ήταν καμίας εκ των δύο ομάδων, καθώς είχαν ανάλογα διακριτικά, μπήκαν στην εξέδρα των γηπεδούχων και προκάλεσαν ένταση με την αστυνομία. Στο σημείο της έντασης έσπευσαν μέλη της διοίκησης της Κηφισιάς, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, Χρήστου Πρίτσα, «έσβησαν» την κατάσταση και το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Από εκεί και πέρα, στις κλήσεις του Πειθαρχικού ήταν και ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, ο οποίος φυσικά απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

