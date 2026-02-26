Τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο θα τεθούν σε κυκλοφορία από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2, 16:00).

Ο Παναθηναϊκός έχει δύο διαδοχικά παιχνίδια στη Λεωφόρο, όπου θα ψάξει το 2Χ2 στο πλαίσιο της «κούρσας» με τον Λεβαδειακό για την τετράδα. Το Τριφύλλι θα υποδεχτεί την Κυριακή (1/3) τον Άρη και την Τετάρτη (4/3) θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ, στο εξ εναβαολής ματς για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν πως τα εισιτήρια για το ματς με τους Κρητικούς θα τεθούν σε κυκλοφορία από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2, 16:00).

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας εξ αναβολής αναμέτρησης με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (04/03, 18:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 27/02 στις 16.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΟΦΗ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 20 € 1B/5C/8B/12B 35 € 1A/12A/8A/5B 45 € 2/5A/9/11 65 € 10 85 € VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION