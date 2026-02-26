Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για το σημαντικότερο όφελος που μπορεί να αποκομίσει ο Παναθηναϊκός από μία πρόκριση κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν απόψε το βράδυ.

Οι μέρες πέρασαν και η ώρα που ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν (19:45-Cosmote Sport 3-live από Gazzetta) ήρθε. Το 2-2 του ΟΑΚΑ τα αφήνει όλα ανοιχτά για την αποψινή ρεβάνς, με τους Τσέχους να έχουν το συν ότι αγωνίζονται στην έδρα τους, μπροστά στον κόσμο τους.

Οι «πράσινοι» θα έχουν κι εκείνοι στο πλευρό τους κάτι παραπάνω από 550 άτομα, αφού η χαμηλή χωρητικότητα του γηπέδου δεν επέτρεπε κάτι παραπάνω. Φυσικά αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, αφού οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» δεν άφησαν μόνη της την ομάδα σε κανένα ταξίδι τη φετινή σεζόν, παρ' ότι η σεζόν μόνο ιδανικά δεν είχε κυλήσει.

Η ομάδα είναι αήττητη στην Ευρώπη στα έξι ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της, όμως κοντραρίζεται μ' ένα κλαμπ, που είναι το μοναδικό που δεν έχει ητττηθεί στη φετινή διοργάνωση.

Καλύτερο σύνολο η Πλζεν, ατομική ποιότητα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του μία ομάδα που έχει ένα αρκετά καλά δουλεμένο σύνολο, κάτι που δεν είναι ο ίδιος ακόμη.

Συνάμα πρόκειται για μία ομάδα που δεν έχει ιδιαίτερη ατομική ποιότητα, με εξαίρεση κάποιους λίγους παίκτες όπως. π.χ. ο Ντουέ και ο Μέμιτς. Σ' αυτό το κομμάτι υπερισχύει ξεκάθαρα το «τριφύλλι» και ίσως γι' αυτό στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε πως σ' αυτά τα ματς τη διαφορά την κάνουν οι παίκτες και τα ατομικά τους χαρακτηριστικά.

Τα καλά διαστήματα του ΟΑΚΑ αποτελούν έναν οδηγό στο πως πρέπει να προσεγγίσουν στην ολότητά του το αποψινό παιχνίδι οι «πράσινοι».

Μία από τις εκφράσεις που χαρακτηρίζουν το DNA της ομάδας είναι το «ΠΑΟ θα πει μαχητική ψυχή» κι όσο κι αν ακούγεται κλισέ, οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» γνωρίζουν πως απέναντι σε μία ομάδα που είναι τόσο φιτ και βάζει τέτοια ένταση στο παιχνίδι, το να πάρουν τις μονομαχίες αποτελεί σημείο κλειδί για τον αποψινό αγώνα. Το έκαναν στο ΟΑΚΑ (92 έναντι 84) και πρέπει να το κάνουν και σήμερα για να προκαλέσουν ένα σημαντικό πλήγμα στο παιχνίδι της ομάδας του Μάρτιν Χίσκι.

Βαθμολογία, έσοδα, μα πάνω απ' όλα ελπίδα

Φυσικά μία πρόκριση απόψε για τον Παναθηναϊκό έχει πολλαπλά οφέλη. Από τα απλά που είναι η ευκαιρία να βελτιώσει περαιτέρω την βαθμολογία του (από τα ματς των «16»), αλλά και της χώρας μας, αλλά και να βάλει κι άλλα χρήματα στο ταμείο του.

Οι «πράσινοι», που ξόδεψαν περισσότερα από 19 εκατ. ευρώ μόνο στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έχουν βάλει στα ταμεία τους 10,5 εκατ. από τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία και αν τα πράγματα πάνε κατ' ευχήν απόψε, θα προσθέσουν άλλα 1,750 εκατ. ως μπόνους πρόκρισης στους «16».

Στα πιο σύνθετα, που είναι η ελπίδα. Το «τριφύλλι» διανύει μία σεζόν που έχει απογοητεύσει τον κόσμο του με την απόδοσή του. Με την έλευση του Μπενίτεθ πριν περίπου τέσσερις μήνες ξεκίνησε μία εξ' ολοκλήρου νέα προσπάθεια με πολλές αλλαγές, ωστόσο η διαδικασία αυτή δεν έχει φέρει ακόμα αλλαγή στα αποτελέσματα και στην εικόνα της ομάδας στον βαθμό που αναμενόταν, ακόμα κι αν η βασική στόχευση είναι η νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μένοντας εκτός στα ημιτελικά από τον ανώτερο ΠΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα κυνηγάει να προλάβει τον Λεβαδειακό για να μπει στην πρώτη τετράδα ενόψει των Play Offs όντας μακριά από τον στόχο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος με τον οποίο ξεκίνησε η σεζόν.

Η μόνη διοργάνωση στην οποία δεν έχει πέσει εκτός από τη στοχοθεσία του ακόμη είναι η Ευρώπη.

Δεν μπόρεσε να μπει στο Champions League, πέρασε όμως στο League Stage του Europa League. Εκεί τερμάτισε 20ος, σίγουρα μπορούσε και καλύτερα, μόνο και μόνο αν απέφευγε την «αυτοκτονία» στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, όμως έστω κι έτσι, πήρε το εισιτήριο για την ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης, πέφτοντας πάνω σε μία αντίπαλο που είναι στα μέτρα του.

Η πρόκριση αυτή που τόσο επιθυμεί απόψε μπορεί να του... γλυκάνει τη συνέχεια της σεζόν, έστω και για τον επόμενο μήνα, μέχρι τα μέσα Μαρτίου όπου και θα γίνουν τα δύο ματς είτε με τη Μπέτις είτε με τη Μίντιλαντ, κι ας φαντάζουν τα εμπόδια αυτά υψηλά.

Αυτή η ευρωπαϊκή... σκόνη που θα συνεχίσει να υπάρχει πάνω από το «Γ. Καλαφάτης» για κάτι λιγότερο από έναν μήνα, η οποία είναι συνιφασμένη με το DNA του κλαμπ, θα φτιάξει τη ψυχολογία τόσο του οργανισμού όσο και των οπαδών δίνοντάς του... καύσιμο για τη συνέχεια.

Οι ποδοσφαιριστές θα έχουν μπροστά τους δύο σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια αποκτώντας έτσι ακόμη έναν λόγο να δουλεύουν με τις μηχανές τους στο φουλ και κάτι παραπάνω ενώ οι φίλαθλοι θα περιμένουν μία ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά στην Αθήνα, απ' αυτές που τόσο έχουν αγαπήσει, αλλά και μία εκδρομή για να μπορούν να φωνάζουν με καμάρι το αγαπημένο τους «εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ».

Υπάρχει όμως κι ακόμη ένας λόγος. Εκείνος της επιβράβευσης. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει την αποψινή πρόκριση για να ανταμείψει τον κόσμο του που βρίσκεται στο πλάι του σε όλα αυτά τα δύσκολα που περνάει η ομάδα το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο.