Επενδύει στο μέλλον ο Αστέρας AKTOR, κάνοντας επαγγελματία τον 15χρονο τερματοφύλακα Δημήτρη Παπαυγουρά.

Επαγγελματίας είναι πλέον ο Δημήτρης Παπαυγουράς, ο οποίος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα AKTOR. Ο 15χρονος κίπερ από τα Γιάννενα βρίσκεται στις ακαδημίες των Αρκάδων από το προηγούμενο καλοκαίρι και έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο του συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Δημήτρης Παπαζυγούρας υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR. Ο Δημήτρης αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, κατάγεται από τα Γιάννενα και είναι γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου 2011. Ο Παπαζυγούρας είναι στις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR από το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Άτλαντα Ιωαννίνων και ήδη έχει αγωνιστεί στην Κ15, αλλά και στην Κ17 του συλλόγου μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδας Κ15. Δημήτρη συγχαρητήρια, ευχόμαστε μία σπουδαία επαγγελματική καριέρα με υγεία και πολλές επιτυχίες».