ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Αγία Παρασκευή - Αστέρας Τρίπολης είναι τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει το τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Αγία Παρασκευή - Αστέρας Τρίπολης είναι τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ύστερα από την κλήρωση που διενεργήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Στην κλήρωση που παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων, χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Παναγιώτης Καρράς και ο Αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, Αντώνης Κιουρεξίδης.

Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από την προκήρυξη στα ημιτελικά οι αγώνες είναι διπλοί και σε περίπτωση ισοπαλίας στο συνολικό σκορ, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα παιχνίδια θα οριστούν τις επόμενες ημέρες από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.