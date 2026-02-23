Η μάχη για την σωτηρία συνεχίζεται με το Gazzetta να σας θυμίζει το πρόγραμμα των ομάδων που θα παλέψουν αρχικά για να βρεθούν οκτάδα και εν συνεχεία για να μείνουν και τη νέα χρονιά στην Super League.

Με μόλις 4 αγωνιστικές να απομένουν για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, κάθε αναμέτρηση και κάθε βαθμός όχι μόνο για τις ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο, αλλά και γι' αυτές που παλεύουν για την σωτηρία, είναι χρυσός. Ουσιαστικά οι ομάδες αυτές φαίνεται να έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ ή για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί, σε τρία.

Στο ένα είναι όσες βρίσκονται πιο κοντά στην οκτάδα και τα δίνουν όλα για να βρεθούν εκεί, ωστόσο αν δεν τα καταφέρουν η διαφορά που έχουν από τις δύο τελευταίες είναι τόσο μεγάλη που είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί στα Play Out. Και φυσικά είναι και οι άλλες που κοιτάζουν και αυτές να μπορέσουν να βρεθούν στην οκτάδα για να αποφύγουν το άγχος, κοιτάζοντας ωστόσο να μαζέψουν στα ματς που απομένουν όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς για να είναι σε καλύτερη θέση όταν θα κρίνεται η παραμονή.

Και φυσικά υπάρχει και το τρίτο γκρουπ που σε αυτό είναι μόλις δύο ομάδες που βαθμολογικά βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση σε σχέση με τις άλλες. Φυσικά μιλάμε για τον Πανσερραϊκό που είναι στην τελευταία θέση με μόλις 12 βαθμούς και τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στην προτελευταία με 16, πέντε λιγότερους από τους ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά και Παναιτωλικό. Εμείς πάμε να δούμε το πρόγραμμα όλων των ομάδων και τους βαθμούς που έχουν, βάζοντας μέσα και αυτές που θεωρητικά μόνο με «αυτοκτονία» θα υποβιβαστούν.

Βόλος: Κινδυνεύει να μείνει εκτός οκτάδας, αλλά μόνο αυτό

Ξεκινάμε με τον Βόλο την ομάδα που θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη για την σωτηρία της. Οι Βολιώτες η αλήθεια είναι πως μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα μπορεί να μείνουν εκτός οκτάδας, κάτι που πριν ένα μήνα θεωρούταν σίγουρο, αλλά και να βρεθούν στα Play Out η διαφορά τους με Πανσερραϊκό και Αστέρα είναι τέτοια που δεν καλύπτεται.

Το πρόγραμμα του Βόλου

23η αγωνιστική: Βόλος – ΑΕΚ

24η αγωνιστική: Βόλος – ΟΦΗ

25η αγωνιστική: Κηφισιά – Βόλος

26η αγωνιστική: Βόλος – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ: Οι ανεβασμένοι Κρητικοί δεν φοβούνται πλέον τίποτα

Στην ίδια κατάσταση με τον Βόλο και σε ακόμα καλύτερη φόρμα βρίσκεται ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί είναι στην 8η θέση με 25 βαθμούς και ουσιαστικά παλεύουν με τους Βολιώτες και τον Ατρόμητο για την οκτάδα, αλλά ακόμα και να μην βρεθούν σε αυτή είναι τρομερά δύσκολο να κινδυνέψουν από Σερραίους και Αρκάδες.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

1η αγωνιστική: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (είχε αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων»)

23η αγωνιστική: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

24η αγωνιστική: Βόλος – ΟΦΗ

25η αγωνιστική: ΟΦΗ - Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: Άρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος: Από την αγωνία των τελευταίων θέσεων κοιτάζει για τα καλά οκτάδα

Οι Περιστεριώτες είναι η τρίτη ομάδα του συγκεκριμένου γκρουπ στο οποίο βρίσκονται όσες που ουσιαστικά δεν κινδυνεύουν ακόμα και αν δεν καταφέρουν να βρεθούν στην οκτάδα. Ο Ατρόμητος δεν κινδυνεύει και με την εικόνα που έχει στα τελευταία παιχνίδια, μια εικόνα που βγάζει την σιγουριά της σωτηρίας και κοιτάζει και με το παραπάνω την οκτάδα.

Το πρόγραμμα του Ατρόμητου

23η αγωνιστική: Ατρόμητος - Παναιτωλικός

24η αγωνιστική: Ατρόμητος - Κηφισιά

25η αγωνιστική: Ατρόμητος - ΑΕΚ

26η αγωνιστική: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Παναιτωλικός: Φορτσάρει για να παραμείνει στην κατηγορία

Πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου ο Παναιτωλικός ήταν από τις ομάδες που βρίσκονταν σε κακή θέση όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και αγωνιστικά. Μετά τις κινήσεις που έγιναν, οι Αγρινιώτες με δύο συνεχόμενες νίκες επί της ΑΕΛ Novibet και του Αστέρα πήραν βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τους 21 βαθμούς. Στα τέσσερα ματς που απομένουν τα... καναρίνια θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αυτή την εικόνα και ακόμα και αν δεν μπορέσουν να βρεθούν στην οκτάδα να μαζέψουν τους βαθμούς που θα τους κάνουν να νιώθουν πιο ασφαλείς στα Play Out.

Το πρόγραμμα του Παναιτωλικού

23η αγωνιστική: Ατρόμητος - Παναιτωλικός

24η αγωνιστική: Παναιτωλικός - Κηφισιά

25η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

26η αγωνιστική: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Κηφισιά: Προσπαθεί να βγάλει αντίδραση

Η Κηφισιά θεωρήθηκε και δικαίως ως η ευχάριστη έκπληξη του πρώτου μισού του πρωταθλήματος, καθώς εκτός από τους βαθμούς που πήρε, είχε συνολικά μια εξαιρετική εικόνα. Μετά και τις αποχωρήσεις των Τεττέη και Παντελίδη υπήρξε μια πτώση, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι «κυανόλευκοι» προσπαθούν να ανακάμψουν και δείχνουν να το πετυχαίνουν ως ένα βαθμό, με αποκορύφωμα τον πόντο με τον Άρη στο «Βικελίδης». Και για το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο ισχύει το ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να βρεθεί οκτάδα, κάτι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον ας έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφορά από τον Αστέρα.

Το πρόγραμμα της Κηφισιάς

18η αγωνιστική: Κηφισιά – ΠΑΟΚ (είχε αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «ασπρόμαυρων»)

23η αγωνιστική: Κηφισιά - Λεβαδειακός

24η αγωνιστική: Παναιτωλικός - Κηφισιά

25η αγωνιστική: Κηφισιά - Βόλος

26η αγωνιστική: ΑΕΚ – Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet: Φοβάται μόνο τον κακό της εαυτό

Και συνεχίζουμε με την ΑΕΛ Novibet. Οι «βυσσινί» πριν αναλάβει ο Σάββας Παντελίδης ήταν μαζί με τον Πανσερραϊκό τα μεγάλα φαβορί για να υποβιβαστούν. Με το που ανέλαβε όμως, σε συνδυασμό και με την σημαντική μεταγραφική ενίσχυση βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σημείο να φέρνει 1-1 με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και επίσης 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην AEL FC Novibet Arena και να υπάρχει απογοήτευση καθώς μπορούσε και τη νίκη. Οι Θεσσαλοί θα παλέψουν για οκτάδα, αλλά ακόμα και αν δεν το πετύχουν, αν κερδίσουν την προτελευταία αγωνιστική τον Αστέρα εντός έδρας, θα έχουν κάνει άλμα παραμονής.

Το πρόγραμμα της ΑΕΛ Novibet

23η αγωνιστική: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

24η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

26η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Αστέρας Τρίπολης: Έτσι όπως τα έκανε τρέχει και δεν φτάνει

Αν μια επαρχιακή ομάδα έχει καταφέρει να εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Super League αυτή είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες ωστόσο φέτος βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και με μόλις 16 βαθμούς, 5 λιγότερους από ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά και Παναιτωλικό θα πρέπει να παλέψουν δέκα φορές παραπάνω όχι φυσικά για οκτάδα, αλλά για να μειώσουν την διαφορά τους από το παραπάνω γκρουπ ελπίζοντας πως στα Play Out θα καταφέρουν να μείνουν. Το έργο τους φυσικά μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που τόσα χρόνια έχει δείξει πως τα καταφέρνει στα δύσκολα, μένει να δούμε αν μπορεί να το δείξει για ακόμα μία φορά.

Το πρόγραμμα του Αστέρα Τρίπολης

23η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

24η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

25η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

26η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός: Αναζητούν ένα θαύμα τα... λιοντάρια

Και κλείνουμε με την τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα τον Πανσερραϊκό. Τα... λιοντάρια έχοντας μόλις 12 βαθμούς, δηλαδή 9 λιγότερους από όσες βρίσκονται στο γκρουπ των 21, ουσιαστικά κυνηγάνε ένα θαύμα. Είναι βέβαια δεδομένο πως θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να το πετύχουν, αλλά χωρίς την παραμικρή αμφιβολία βρίσκονται στην χειρότερη θέση από όλες τις ομάδες.

Το πρόγραμμα του Πανσερραϊκού

23η αγωνιστική: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

24η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

25η αγωνιστική: Πανσερραϊκός – Άρης

26η αγωνιστική: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

1. AEK 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ