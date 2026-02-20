Δημοσίευμα από τη Βολιβία αναφέρθηκε στο λόγο που έχει «κολλήσει» η μετακίνηση του Τζέισον Τσούρα από τον Παναιτωλικό στη Μπλούμινγκ.

Πριν από 15 ημέρες δημοσιεύματα από τη Βολιβία υποστήριζαν πως η μετακίνηση του Τζέισον Τσούρα από τον Παναιτωλικό στη Μπλούμινγκ είναι θέμα λεπτομερειών, όμως μετά από περίπου δύο εβδομάδες το ζήτημα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Diez», οι διαπραγματεύσεις έχουν «κολλήσει» εδώ και ημέρες, καθώς παρόλο που υπήρχε συμφωνία μεταξύ του 24χρονου μεσοεπιθετικού και της ομάδας της πατρίδας του ο Τίτορμος έχει οικονομικές απαιτήσεις που το κλαμπ της Βολιβίας θεωρεί «υπερβολικές». Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως πρόκειται για 50.000 δολάρια.

Όπως ανέφερε στο «Diez», ο αθλητικός διευθυντής της Μπλούμινγκ, Όσκαρ Αραούζ, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε η ολοκλήρωση της συμφωνίας θεωρείται αβέβαιη. Αξιοσημείωτο, πως η μεταγραφική περίοδος στη Βολιβία διαρκεί για ακόμα έναν μήνα, ήτοι έως τις 20 Μαρτίου.

Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι πως ο Παναιτωλικός εξ αρχής είχε επικοινωνήσει τις απαιτήσεις του για τον Τσούρα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει «ζέση» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, εφόσον δεν ικανοποιηθεί.

Oι Αγρινιώτες αγόρασαν τον Τσούρα το περασμένο καλοκαίρι από τη Στρόνγκεστ και το συμβόλαιο των δυο πλευρών έχει ισχύ έως το 2028. Στο πρώτο μισό της σεζόν έκανε 7 εμφανίσεις, με ένα γκολ. Μετά τις 19 Ιανουαρίου και το ματς με τον Λεβαδειακό, ο Τσούρα δεν έχει συμπεριληφθεί σε αποστολή, έχοντας ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα τραυματισμού στον δικέφαλο.