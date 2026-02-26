Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν για να δουν τη ρεβάνς του Δικεφάλου του Βορρα με τη Θέλτα (26/2, 22:00).

Λεπτομέρειες για όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που θα δώσουν το «παρών» για να στηριξουν την αγαπημένη τους ομάδα στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τη Θέλτα για τα Knockouts του Europa League εξέδωσε η ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το paokfc.gr συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Θέλτα για τα Knockouts του UEFA Europa League 2025-26.

26.02.2026Χρέος όλων να σεβαστουν την πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί και να μην βάλουμε σε κίνδυνο την παρουσία των φίλων της ομάδας στις επόμενες ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις.Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του Δικεφάλου έχει οριστεί η Praza da Porta do Sol, σημείο που θα βρείτε εδώ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε αυτό μέχρι τις 17:30. Εκεί θα σταθμεύσουν τα οχήματα και από εκεί θα μεταβούν πεζοί στο γήπεδο. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 (τοπική ώρα) συνοδεία αστυνομίας. Η διαδρομή προς το στάδιο διαρκεί 45 λεπτά.Οι Θύρες του Estadio Abanca Balaidos θα ανοίξουν στις 19:00 (τοπική ώρα) για τους φίλους του ΠΑΟΚ που διαθέτουν εισιτήρια για τη Θύρα 20, ενώ για τους κατόχους εισιτηρίων πρώτης κατηγορίας (Θύρες 2 και 5) η είσοδος θα ξεκινήσει στις 19:45.Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραμείνουν για περίπου 20 λεπτά στην κερκίδα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών.Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται έγκυρο εισιτήριο σε εκτυπωμένη μορφή Α4 ή σε ηλεκτρονική μορφή (ανοιγμένο PDF από το email αγοράς). Τα screenshots δεν γίνονται αποδεκτά.Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων και σωματικοί έλεγχοι. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Υπενθυμίζεται επίσης πως απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων, η χρήση λέιζερ και η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Δεν επιτρέπονται πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, θρησκευτικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Στο γήπεδο λειτουργεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης, συνεπώς απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες.Επιτρέπονται μόνο εθνικές σημαίες χωρίς σύμβολα ή μηνύματα που μπορεί να εκληφθούν ως πολιτικά ή προκλητικά από τις αρμόδιες αρχές.Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο».