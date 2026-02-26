Κόντρα σε τραυματισμούς, απουσίες ο ΠΑΟΚ αναζητά μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή απέναντι στη Θέλτα. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τις δυσκολίες. H σημερινή αποστολή στο Βίγκο δεν είναι απλά δύσκολη, φαντάζει σχεδόν απίθανη να έρθει εις πέρας, όμως στο ποδόσφαιρο «ποτέ μη λες ποτέ».

Ο «Δικέφαλος», ταξίδεψε στην άλλη άκρη της Ευρώπης, για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα. Δεν έχει τίποτα να χάσει, όπως σωστά είπε χθες από το βήμα της συνέντευξης Τύπου κι ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ προσγειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/2) στις ακτές του Ατλαντικού, επιστρέφοντας στο «Μπαλαΐδος» για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια σεζόν, αυτή τη φορά με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 1-2 από το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας.

Το έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο, όμως το μήνυμα από το εσωτερικό της ομάδας είναι ξεκάθαρο. «Δεν πρέπει να ρωτάτε έναν προπονητή ή έναν ποδοσφαιριστή για ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Αλλιώς ποιος ο λόγος που βρεθήκαμε εδώ;», είπε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου, μεταφέροντας και μια σύντομη συνομιλία που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Μου είπε “θα περάσουμε”. Τον ρώτησα γιατί και απάντησε: “γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο”».

Στο μυαλό του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ θα μπει στο γήπεδο για να παλέψει, γνωρίζοντας πως οι επιλογές είναι πλέον περιορισμένες. Η τελευταία απώλεια ήταν αυτή του Ανέστη Μύθου, ο οποίος ανέβασε υψηλό πυρετό και δεν προπονήθηκε, με αποτέλεσμα η αποστολή να αριθμεί ουσιαστικά 18 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, συν τους νεαρούς τερματοφύλακες Μοναστηρλή και Νικολακούλη.

Εκτός λόγω τραυματισμών βρίσκονται οι Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, ενώ ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος και έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Τα… κουκιά είναι μετρημένα απέναντι σε μια Θέλτα σχεδόν πλήρη, με μοναδικά προβλήματα τους Σοτέλο και Ντουράν.

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Balaídos του Βίγκο ενόψει του δεύτερου αγώνα για τα Playoffs του Europa League.



Νέο ξαφνικό πρόβλημα με τον Ανέστη Μύθου που βγήκε νοκ άουτ!



Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τσιφτσής θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται πιθανότατα από Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Χωρίς καθαρό «δεκάρι», ο Λουτσέσκου προσανατολίζεται σε σχήμα με τρεις χαφ, με τον Οζντόεφ να πλαισιώνεται από Ζαφείρη και Μπιάνκο, ο οποίος επιστρέφει και ήταν στο πλευρό του προπονητή του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στον επαγγελματισμό του Ιταλού μέσου: «Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάθε προπονητής θα ήθελε στην ομάδα του. Απόλυτα επαγγελματίας και συνεπής. Αν είναι αναστατωμένος, το δείχνει μόνο σε μένα».

Στα άκρα, ο Χατσίδης είναι ο μοναδικός καθαρός εξτρέμ που απομένει και αναμένεται να ξεκινήσει από τα αριστερά, με τον Χόρχε Σάντσες να προωθείται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ στην κορυφή επιστρέφει ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο στην συνέντευξη Τύπου πριν από το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα.



Από πλευράς Θέλτα, ο Κλαούντιο Χιράλδες δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας. Ο Ράντου θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντρίγκες, Στάρφελτ και Αλόνσο στην τριάδα των στόπερ, τους Μινγκέσα και Καρέιρα στα άκρα και την επιθετική τριάδα Άσπας, Σβέντμπεργκ και Μπόρχα Ιγκλέσιας να διατηρείται.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4 HD. Διαιτητής θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, με ιταλική ομάδα και στο VAR.