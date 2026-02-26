Ο ΠΑΟΚ ψάχνει άλλη μια νύχτα θριάμβου μακριά από την Τούμπα

Από τη Λευκωσία του 1976 μέχρι τη Λιλ του 2025, πολλές από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές στιγμές του ΠΑΟΚ «γεννήθηκαν» εκτός έδρας – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάτι που δεν είναι άγνωστο στο DNA του. Μια νίκη μακριά από την Τούμπα. Ένα ακόμη ευρωπαϊκό «διπλό».

Η ήττα με 1-2 από τη Θέλτα στη Θεσσαλονίκη αφήνει μία μόνο επιλογή στον Δικέφαλο: να περάσει νικηφόρα από το «Balaídos» και να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» του Europa League. Δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να αναζητήσει απαντήσεις εκτός έδρας. Και η ιστορία δείχνει πως πολλές από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές στιγμές του γράφτηκαν ακριβώς έτσι — μακριά από το σπίτι του.

Σε 263 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ έχει πανηγυρίσει 36 εκτός έδρας νίκες. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικές γενιές, ίδιο όμως συναίσθημα: H αίσθηση ότι ο Δικέφαλος συχνά μεγαλώνει όταν ταξιδεύει.

Από τη Λευκωσία του ’76 μέχρι τη Λιλ

Το πρώτο ευρωπαϊκό «διπλό» χάθηκε μέσα στον χρόνο, αλλά παραμένει σημείο εκκίνησης. Σεπτέμβριος του 1976, Λευκωσία. Ο ΠΑΟΚ επικρατεί 2-0 της Ομόνοιας και ανοίγει το κεφάλαιο των εκτός έδρας ευρωπαϊκών επιτυχιών του, σε μια εποχή που τα ταξίδια στην Ευρώπη είχαν περισσότερο χαρακτήρα περιπέτειας παρά ρουτίνας.

Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, τον περασμένο Οκτώβριο, ήρθε το πιο πρόσφατο. Ένα από τα πιο θεαματικά της ιστορίας του. Το 4-3 απέναντι στη Λιλ στο «Πιερ Μορουά», ένα παιχνίδι που θύμισε γιατί οι ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ σπάνια είναι προβλέψιμες.

Η μοναδική μεγάλη ανατροπή

Ανάμεσα σε όλα τα «διπλά», ξεχωρίζει ένα που μοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκό μύθο. Οκτώβριος 2003, «Ούλεβαλ» του Όσλο. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη χάσει 0-1 στην Τούμπα από τη Λιν και ταξιδεύει στη Νορβηγία με την πλάτη στον τοίχο.

Η ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη δυσκολεύεται για ένα ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος αλλάζουν όλα. Γιασεμάκης, Κούτσης και Βόκολος σκοράρουν, το 0-3 γράφεται στον πίνακα και ο Δικέφαλος παίρνει μια πρόκριση που παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική ευρωπαϊκή ανατροπή μετά από ήττα στην Τούμπα.

Η βραδιά της Μαλίν

Αν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό εκτός έδρας αποτέλεσμα που απέκτησε σχεδόν μυθική διάσταση, αυτό είναι το 0-1 απέναντι στη Μαλίν το 1991. Μετά το 1-1 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βέλγιο γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν υπέρβαση.

Και αυτή ήρθε στο 86ο λεπτό. Ο Στέφανος Μπορμπόκης βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή, σούταρε και χάρισε μια από τις πιο έντονες στιγμές ευρωπαϊκής έκρηξης για τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Στην πορεία των χρόνων, ο ΠΑΟΚ έμαθε να «κλειδώνει» προκρίσεις εκτός έδρας. Από τη Βασιλεία και τη Γάνδη μέχρι τη Ριέκα, τη Μπεϊτάρ και τον περασμ΄νο Αύγουστο τη Βόλφσμπεργκερ, πολλές ευρωπαϊκές διαδρομές ολοκληρώθηκαν μακριά από τη Θεσσαλονίκη — είτε μετά από νίκη είτε μετά από ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας. Κάθε εποχή είχε τη δική της ιστορία.

Ο Δικέφαλος σε νοκ άουτ παιχνίδια έχει φέρει διπλά, μετά από νίκη στο πρώτο ματς της Τούμπας, με αντιπάλους όπως οι: Ζαγκλέμπιε (2-0, 0-2), Σπάρτακ Τρνάβα (5-3, 0-1), Βασιλεία (3-2, 0-3), Γάνδη (1-0, 1-2), Σάμροκ Ρόβερς (4-0, 0-2), Μπάνια Λούκα (3-2, 0-1).

Ο ΠΑΟΚ σε νοκ άουτ παιχνίδια έχει φέρει διπλά, μετά από ισοπαλία στο πρώτο ματς της Τούμπας, με αντιπάλους όπως οι: Μαλίν (1-1, 0-1), Ριέκα (1-1, 0-2), Μπεϊτάρ (0-0, 1-4), Βόλφσμπεργκερ (0-0, 0-1).