Η Θέλτα ανακοίνωσε αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ και σ' αυτή βρίσκονται 25 παίκτες.

Η Θέλτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Κλαούντιο Χιράλδες πήρε σ' αυτή 25 παίκτες. Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει για το ματς με τον Δικέφαλο τον μεσοεπιθετικό Πάμπλο Ντουράν και τον χαφ Ούγκο Σοτέλο.

Ο 24χρονος Ντουράν έχει 5 γκολ σε 27 συμμετοχές και 1.317 λεπτά. Στο πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ στη League Phase έπαιξε 16' και στην Τούμπα έμεινε στον πάγκο. Ο 22χρονος Σοτέλο έχει 21 ματς και 1.103'. Στον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν στον πάγκο και στην Τούμπα δεν βρισκόταν στην αποστολή.

Πρόκειται γι' αναπληρωματικους και ουσιαστικά όλοι οι βασικοί της Θέλτα είναι διαθέσιμοι κόντρα στον Δικέφαλο που έχει πολλές και σημαντικές απουσίες. Αναλυτικά οι παίκτες που κάλεσε στην αποστολή ο Χιράλδες:

Ιβάν Βιγιάρ, Ράντου, Μαρκ Βιντάλ, Καρλ Στάρφελντ, Όσκαρ Μιγνκέθα, Τζόσεφ Αϊντού, Σέρχιο Καρέιρα, Μανού Φερνάντεθ, Γιόελ Λάγο, Φερ Λόπεθ, Ιάγο Άσπας, Ιλάι Μορίμπα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Φεράν Γιούτγκλα, Αλφάρο Νούνιεθ, Ματίας Βεσίνο, Μιγκέλ Ρομάν, Χάρι Ρουέδα, Βίλιοτ Σβέντμπεργκ, Μάρκος Αλόνσο, Μιχάιλο Ρίστιτς, Ούγκο Άλβαρεθ, Κάρλος Ντομίνγκεθ, Χάβι Ροντρίγκεθ, Γιόνες Ελ Αμπντελαουί.