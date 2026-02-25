Πώς κερδίζεις τη Θέλτα με… έναν άλλον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από το Βίγκο για την προσπάθεια που θα κάνει ένας εντελώς διαφορετικές ΠΑΟΚ από αυτόν που γνωρίζουμε για να πάρει την πρόκριση απέναντι στη Θέλτα.

Φθάσαμε στα όρια της Ευρώπης από την δυτική της πλευρά, εδώ στον Ατλαντικό και στο μεγαλύτερο αλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης ίσως και του κόσμου, εδώ που έχουμε μεγάλη περιέργεια τι… ψάρια μπορεί να πιάσει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα του με τη Θέλτα.

Να θυμίσουμε ότι:

- Η Θέλτα είναι το φαβορί για την πρόκριση έχοντας κερδίσει 2-1 το πρώτο ματς

- Οι Ισπανοί κέρδιζαν και τις δύο φορές τον ΠΑΟΚ φέτος, παρουσιάζοντας σαφώς καλύτερη εικόνα

- Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ μετρώντας εννιά σοβαρές απουσίες πολύ σημαντικών παικτών του, με αποκορύφωμα ότι έχασε όλη την μεσοεπιθετική του γραμμή

- Ο Δικέφαλος βρίσκεται μέσα στη δίνη της πιο δύσκολης κατάστασης με συνεχόμενα ντέρμπι υψηλής έντασης, που συνοδεύονται από πολλούς τραυματισμούς

Ε και; Μόνος μου ρωτάω, μόνος μου απαντάω… Γράφουμε, μεμψιμοιρούμε πολλές φορές, γινόμαστε κουραστικοί για όλους μετρώντας προβλήματα και απουσίες, φθάνουμε στο ανόητο εκείνο σημείο να γράφεται και να λέγεται… «ας το παρατήσει ο ΠΑΟΚ να τελειώνουμε». Χαζομάρες…

Όταν φθάσει η ώρα της σέντρας σε έναν τέτοιο τελικό, με όποιον και αν παραχθεί ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει την έκτη-έβδομη πιο δυνατή ομάδα της Ισπανίας, η κάψα για νίκη και πρόκριση θα είναι ίδια. Είμαι 100% βέβαιος. Εκείνη την ώρα ξεχνιέται και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΛ και η Τρίπολη και όλοι… Δεν υπάρχουν προβλήματα, απουσίες, κόπωση, παρά μόνο προσπάθεια για να βρεθεί ο πιο πιθανός τρόπος ώστε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τη Θέλτα και να προκριθεί. Στα 90 λεπτά ή στην παράταση ή στα πέναλτι. Αυτονόητα όλα αυτά…

Ποιος είναι ο τρόπος με όλα αυτά τα δεδομένα; Δεν ξέρω… Ο Λουτσέσκου και όλη η ομάδα του θα εκπονήσουν ένα πλάνο και θα το δούμε στο γήπεδο. Πιστεύω ότι ΑΝ ο ΠΑΟΚ είναι όρθιος μέχρι το 70΄ και αν το ματς εκεί είναι ανοικτό όσον αφορά την πρόκριση (ίσως με ισόπαλο αποτέλεσμα) τότε στο τέλος η Θέλτα μπορεί και να λυγίσει από το άγχος, δείχνοντας στον ΠΑΟΚ ότι έχει περιθώρια.

Πώς ο ΠΑΟΚ φθάνει μέχρι εκεί; Όσοι παίξουν, με όποια παράταξη μπορούν και πρέπει να υπερβάλουν εαυτό. Με τον Σάντσεζ εξτρέμ; Με χαφ στο 10; Με 4-4-2 από το ξεκίνημα ή στην τελική ευθεία; Όπως… Είναι βέβαιο ότι αύριο στο Μπαλαίδος δεν θα δούμε τον ΠΑΟΚ με τις γνωστές αρχές στο παιχνίδι του. Θα δούμε κάτι άλλο που θα επιχειρήσει να πάρει το αποτέλεσμα με διαφορετικό τρόπο. Εύκολο είναι; Όχι βέβαια… Και, τι έγινε;

*Στην αποστολή του ΠΑΟΚ εδώ στην Ισπανία βρίσκονται οκτώ παίκτες των ακαδημιών του Δικεφάλου και βάζω σε αυτούς και τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ακαδημίες που συνέχεια βγάζουν παίκτες για να τους προωθήσουν στην πρώτη ομάδα, κάτι το οποίο στα ερχόμενα καλοκαίρια θα φέρει μεγάλες εκπλήξεις. Η ποιότητα και η εκπαίδευση παικτών που έρχονται, αναμένεται ότι και πάλι θα αφήσει άφωνη την Ελλάδα. Για τον Ντουύνγκα ας μην πούμε τίποτα περισσότερο, πέρα από την συνειδητή προσπάθεια του ΠΑΟΚ να τον εκπαιδεύσει και να μεταφέρει άλλον έναν παίκτη από εξτρέμ με αρετές, στις θέσεις των μπακ. Εκεί, οι παίκτες που αγωνίζονται στον Δικέφαλο οφείλουν να είναι επιθετικογενείς και άλλη μία μεγάλη προσπάθεια είναι σε εξέλιξη με τον 19 χρονο από τη Ροδόπολη.

* Πάμε ξανά για να το εμπεδώσουμε, γιατί αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει έτσι: Ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα εκτέθηκε. Ο αγώνας ΑΕΛ-ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίστηκε με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε. Ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο και δύσκολο ματς που ο ΠΑΟΚ το αντιμετώπισε με απαράδεκτο τρόπο. Τελευταίοι που φταίνε σε αυτό οι παίκτες της ομάδας. Το πάθημα της Λάρισας οφείλει να γίνει πολύ-πολύ μεγάλο μάθημα στον Οργανισμό του ΠΑΟΚ. Για τώρα και για τα επόμενα χρόνια.