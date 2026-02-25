Η Ιβηρική που συνεχίζει να «πληγώνει» τον ΠΑΟΚ
Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο ραντεβού με την Ισπανία, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κουβαλά ένα ευρωπαϊκό κεφάλαιο γεμάτο αντιθέσεις. Από τη μία, η μέχρι πριν από έξι ημέρες «απόρθητη» Τούμπα. Μετρούσε επτά ματς δίχως ήττα προτού η Θέλτα επικρατήσει με 1-2. Από την άλλη, τα οκτώ ταξίδια στην Ιβηρική χωρίς νίκη. Έξι ήττες, δύο ισοπαλίες, 21-4 γκολ εις βάρος του
Όλα άρχισαν τον Σεπτέμβρη του 1975. Η κληρωτίδα έφερε απέναντι τη Μπαρτσελόνα του Κρόιφ. Στην Τούμπα γράφτηκε το πρώτο έπος: 1-0 με γκολ του Κούδα. Στο «Καμπ Νου» ήρθε η βαριά ήττα 6-1, σε μια εποχή πολιτικής έντασης και φόβου.
Ακολούθησαν οι κόκκινες φανέλες της Σεβίλλης, η συντριβή 4-0 στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», τα πέναλτι του 1990 που έκοψαν την πρόκριση. Η βροχερή Μαδρίτη του 1997 με το χατ-τρικ του Βιέρι και το 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κι όμως, δύο εβδομάδες μετά, το επικό 4-4 στη Θεσσαλονίκη έδειξε ξανά τη διπλή όψη αυτής της σχέσης.
Το 2010 η ήττα 1-0 από τη Βιγιαρεάλ ήταν το «βάπτισμα» του Μάκη Χάβου. Το 2020 το 0-0 στη Γρανάδα έκλεισε μια εποχή, με τον Αμπέλ Φερέιρα να αποχωρεί λίγες ώρες αργότερα. Το 2025 στο Σαν Σεμπαστιάν, η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 2-0, αλλά ο ΠΑΟΚ συνέχισε στα νοκ άουτ.
Και φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2025. Στο «Balaídos», απέναντι στη Θέλτα, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, όμως λύγισε 3-1. Η ισοφάριση του Άσπας στο 45’+2’ έκοψε τα πόδια των «ασπρόμαυρων». Ο Παβλένκα κράτησε όσο μπορούσε, ο Κωνσταντέλιας άγγιξε το 2-2, αλλά το ματς γλίστρησε.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στην Ισπανία:
Μπαρτσελόνα – ΠΑΟΚ 6-1 (1975)
Σεβίλλη – ΠΑΟΚ (1982)
Σεβίλλη – ΠΑΟΚ 0-0 (1990)
Ατλέτικο Μαδρίτης – ΠΑΟΚ 5-2 (1997)
Βιγιαρεάλ – ΠΑΟΚ 1-0 (2010)
Γρανάδα – ΠΑΟΚ 0-0 (2020)
Ρεάλ Σοσιεδάδ – ΠΑΟΚ 2-0 (2025)
Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (2025)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.