Η Ιβηρική που συνεχίζει να «πληγώνει» τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίπαλο μόνο τις απουσίες και τα προβλήματα. Έχει «αντίπαλο» και την εις βάρος του παράδοση! – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο ραντεβού με την Ισπανία, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κουβαλά ένα ευρωπαϊκό κεφάλαιο γεμάτο αντιθέσεις. Από τη μία, η μέχρι πριν από έξι ημέρες «απόρθητη» Τούμπα. Μετρούσε επτά ματς δίχως ήττα προτού η Θέλτα επικρατήσει με 1-2. Από την άλλη, τα οκτώ ταξίδια στην Ιβηρική χωρίς νίκη. Έξι ήττες, δύο ισοπαλίες, 21-4 γκολ εις βάρος του

Όλα άρχισαν τον Σεπτέμβρη του 1975. Η κληρωτίδα έφερε απέναντι τη Μπαρτσελόνα του Κρόιφ. Στην Τούμπα γράφτηκε το πρώτο έπος: 1-0 με γκολ του Κούδα. Στο «Καμπ Νου» ήρθε η βαριά ήττα 6-1, σε μια εποχή πολιτικής έντασης και φόβου.

Ακολούθησαν οι κόκκινες φανέλες της Σεβίλλης, η συντριβή 4-0 στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», τα πέναλτι του 1990 που έκοψαν την πρόκριση. Η βροχερή Μαδρίτη του 1997 με το χατ-τρικ του Βιέρι και το 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κι όμως, δύο εβδομάδες μετά, το επικό 4-4 στη Θεσσαλονίκη έδειξε ξανά τη διπλή όψη αυτής της σχέσης.

Το 2010 η ήττα 1-0 από τη Βιγιαρεάλ ήταν το «βάπτισμα» του Μάκη Χάβου. Το 2020 το 0-0 στη Γρανάδα έκλεισε μια εποχή, με τον Αμπέλ Φερέιρα να αποχωρεί λίγες ώρες αργότερα. Το 2025 στο Σαν Σεμπαστιάν, η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 2-0, αλλά ο ΠΑΟΚ συνέχισε στα νοκ άουτ.

Και φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2025. Στο «Balaídos», απέναντι στη Θέλτα, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, όμως λύγισε 3-1. Η ισοφάριση του Άσπας στο 45’+2’ έκοψε τα πόδια των «ασπρόμαυρων». Ο Παβλένκα κράτησε όσο μπορούσε, ο Κωνσταντέλιας άγγιξε το 2-2, αλλά το ματς γλίστρησε.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στην Ισπανία:

Μπαρτσελόνα – ΠΑΟΚ 6-1 (1975)

Σεβίλλη – ΠΑΟΚ (1982)

Σεβίλλη – ΠΑΟΚ 0-0 (1990)

Ατλέτικο Μαδρίτης – ΠΑΟΚ 5-2 (1997)

Βιγιαρεάλ – ΠΑΟΚ 1-0 (2010)

Γρανάδα – ΠΑΟΚ 0-0 (2020)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – ΠΑΟΚ 2-0 (2025)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (2025)