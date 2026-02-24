Αμόκ των οπαδών της ΑΕΚ για Βόλο: «Εξαφάνισαν» 8.000 εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες

«Τρέλα» των οπαδών της ΑΕΚ για το ματς στο Πανθεσσαλικό, όπου ετοιμάζουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες. Έφυγαν 8.000 εισιτήρια, ανοίγουν νέες θύρες την Τετάρτη.

Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει πολύ δυναμική παρουσία οπαδών της στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κάτι που επιβεβαιώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που βγήκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια.

Από πλευράς Ένωσης αυτό που ζητήθηκε ήταν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και συγκεκριμένα πάνω από 10.000 και ήδη το πρώτο πακέτο... εξαφανίστηκε!

Μέσα σε τρεις ώρες τα εισιτήρια που είχαν βγει για τις θύρες που άνοιξαν το απόγευμα της Τρίτης εξαντλήθηκαν. Πρόκειται για ένα νούμερο που φτάνει τις 8.000, δείγμα του... αμόκ που επικρατεί στους Ενωσίτες για το ταξίδι στον Βόλο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης πρόκειται να ανοίξουν κι άλλες θύρες για να τεθούν προς πώληση επιπλέον εισιτήρια, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 10.000 στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού «κιτρινίζοντας» τον Βόλο για το κυριακάτικο ματς.