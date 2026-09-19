ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1 Διπλό με υπογραφή Γκατσανίτσα ο Δικέφαλος του Βορρά

Με τους φιλοξενούμενους νικητές ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (0-1), για την 1η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα γυναικών φέτος, καθώς επικράτησε με 0-1 της ΑΕΚ μέσα στους Αγίους Αναργύρους.

Η πρώτη καλή στιγμή του ματς σημειώθηκε στο 13ο λεπτό, με την Μινέλα Γκατσανίτσα να εκμεταλλεύεται την πάσα που έλαβε μέσα στην μίκρη περιοχή της Ένωσης και δεν αστόχησε, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα της.

Μάλιστα, η επιθετικός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μας χάρισε μία πολύ συγκινητική στιγμή, καθώς αφιέρωσε το τέρμα που πέτυχε στην 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία, η οποία έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο.

Το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς κάποια άλλη σπουδαία φάση και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 υπέρ του δικεφάλου του βορρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ανέβασε την πίεση και προσπάθησε να φέρει σε πολλές περιπτώσεις τον αγώνα στα ίσα, ωστόσο όσες φορές χρειάστηκε η Νόιχαους ήταν εκεί να κρατήσει το «0» στην εστια της.

Στο 70’ η σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της και να σφραγίσει τη νίκη για την ομάδα της, αλλά δεν τα κατάφερε με το σουτ της να καταλήγει άουτ και έτσι ο αγώνας έληξε με 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων.

ΑΕΚ (Κοζανίδης): Γιαννακούλη, Ζαγκλή, Καπνίση, Γεωργίου, Κόγγουλη, Σάιχ, Τσελέντη, Πρόξενου, Μαγκουάιρ, Βιολάρη και Σπυριδωνίδου.