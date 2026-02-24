Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανέλαβε και τυπικά την τεχνική ηγεσία του Άρη καθώς έκανε την πρώτη του προπόνηση και είπε στους παίκτες ότι αδικούν τους εαυτούς τους.

Μετά την απόφαση απομάκρυνσης του Μανόλο Χιμένεθ – απομένει να «τελειώσει» και τυπικά η συνεργασία – ο Άρης προχώρησε στην πρόσληψη του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Ο Αθηναίος τεχνικός έκανε σήμερα (24/2) την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και μετά την παρουσίασή του από τους Ρούμπεν Ρέγες, Γιώργο Γκουγκουλιά μίλησε στους ποδοσφαιριστές καταθέτοντας τα συμπεράσματά του για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας αλλά και το ποδοσφαιρικό επίπεδό τους.

Περισσότερο στάθηκε στην απόδοση της ομάδας η οποία, κατά την άποψή του, δεν συνάδει με το ποιοτικό επίπεδο των ποδοσφαιριστών και μάλιστα αυτό σημείωσε τόσο στη γενική ομιλία του όσο και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχε με αρκετούς παίκτες. Έθεσε ως στόχο την κατάληψη της 5ης θέσης τονίζοντας μάλιστα ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο σκοπός ενώ στάθηκε και στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Γενικώς σημείωσε τους παίκτες ότι έχει παρακολουθήσει το συντριπτικό μέρος των αγώνων της ομάδας και με κριτήριο αυτά που έχει δει, έχει σχηματίσει άποψη για την ομάδα αλλά η τελική αξιολόγηση θα γίνει μέσα από την παρουσία του καθενός στην καθημερινότητα αυτής.

Στη διάρκεια της εβδομάδας προβλέπεται να περάσει από το γραφείο του το σύνολο των ποδοσφαιριστών της ομάδας για τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις που θέλει να κάνει με όλους ούτως ώστε να σχηματίσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πραγματική κατάστασή της αλλά και όλων όσων δεν πήγαν καλά στη διάρκεια της σεζόν.