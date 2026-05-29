Αθανασιάδης: «Φεύγω από τον Άρη νιώθοντας περήφανος»

Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης καθώς ο έμπειρος τερματοφύλακας αποφάσισε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του και στην πραγματικότητα όλα δείχνουν ότι θα μετακομίσει στον Ηρακλή. Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στα Social Media, κοινοποίησε την απόφασή του και ευχαρίστησε τον Άρη για τη συνεργασία.

«Ευχαριστώ πολύ Άρη για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. A_G 33», έγραψε ο Γιώργος Αθανασιάδης.