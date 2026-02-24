Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε πως δυο οπαδοί της ΑΕΚ τιμωρήθηκαν με διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, λόγω ρίψης ομπρέλας μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την απόφαση της για τους δυο οπαδούς της ΑΕΚ που ταυτοποιήθηκαν για τη ρίψη ομπρέλας στον αγωνιστικό χώρο της «Allwyn Arena» μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ, στον καθένα, ενώ απαγόρευσε την είσοδο τους σε αθλητικούς χώρους για την επόμενη διετία.

Θυμίζουμε πως ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε τιμωρηθεί από το με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής για την κινησή του να «επιστρέψει» την ομπρέλα στην εξέδρα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,

ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».