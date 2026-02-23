Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα γίνει ο 10ος διαφορετικός προπονητής σε βάθος 8ετίας στον Άρη καθώς κανείς δεν ξεκίνησε και ολοκλήρωσε μια αγωνιστική σεζόν.

Η διαδικασία αλλαγής προπονητή σε διάρκεια της σεζόν δεν αποτελεί «φαινόμενο» για τον Άρη αλλά καθιερωμένη συνήθεια. Μετά την απόφαση πρόωρου τερματισμού της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ, οι «κίτρινοι» κατέληξαν στην περίπτωση του Μιχάλη Γρηγορίου προχωρώντας στην πρόσληψη τρίτου διαφορετικού προπονητή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου κι ενώ κανείς τεχνικός δεν έχει ξεκινήσει και ολοκληρώσει μια σεζόν. Ακόμη και ο Άκης Μάντζιος ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο της ομάδας περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλον στα τελευταία οκτώ χρόνια.

Ξεκινώντας από την περίοδο 2018-19, η σεζόν ξεκίνησε με τον Πάκο Ερέρα (11 αγώνες) και ολοκληρώθηκε με τον Σάββα Παντελίδη (27 αγώνες). Ο τελευταίος άρχισε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2019-20) αλλά στις αρχές αυτής – και μετά από μικρή θητεία του Τόλη Τερζή σε ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού – προσλήφθηκε ο Μίκαελ Ένινγκ (38 αγώνες). Ο Γερμανός τεχνικός αποχαιρέτησε στις αρχές της σεζόν 2020-21 και αφού κάθισε στον πάγκο ο Τόλης Τερζής, άρχισε η εποχή Άκη Μάντζιου. Στην πρώτη θητεία του μέτρησε 66 αγώνες δίχως όμως να ολοκληρώσει τη χρονιά 2021-22 καθώς απομακρύνθηκε έπειτα από ήττα στα Γιάννινα από τον ΠΑΣ από τον Χερμάν Μπούργος.

Ο Αργεντίνος τεχνικός ολοκλήρωσε τη σεζόν, ξεκίνησε και την επόμενη (2022-23) αλλά ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός σε συνδυασμό με την ήττα στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό έφεραν τον Άλαν Πάρντιου (21 αγώνες). Υπό την καθοδήγηση του Βρετανού προπονητή, η ομάδα δεν είχε την προσδοκώμενη πορεία. Εκεί δόθηκε το χρίσμα στον Τόλη Τερζή, τούτη τη φορά όμως αποφασίστηκε να μην είχε υπηρεσιακό ρόλο καθώς άρχισε και την επόμενη σεζόν (2023-24). Στις αρχές αυτής επέστρεψε ο Άκης Μάντζιος για τη δεύτερη θητεία του η οποία περιλάμβανε 58 αγώνες.

Μετά από 22 αγώνες την περίοδο 2024-25, ο έμπειρος τεχνικός αποχώρησε από την ομάδα και προσλήφθηκε ο Μαρίνος Ουζουνίδης με φόντο συνεργασία διάρκειας 1.5 έτους η οποία όμως δεν κράτησε περισσότερους από έξι μήνες καθώς διακόπηκε στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη κι έπειτα από 22 αγώνες. Κι έτσι ο Μανόλο Χιμένεθ «μπήκε» στον πλανήτη Άρη για τη δική του σύντομη θητεία (26 αγώνες) για να παραδώσει τη σκυτάλη στον Μιχάλη Γρηγορίου.

Κοινώς, δέκα διαφορετικοί προπονητές σε βάθος οκταετίας η οποία κύλησε με διαδοχικές αλλαγές στην τεχνική ηγεσία και κανέναν προπονητή να ξεκινά και να ολοκληρώνει σεζόν. Μάλιστα, ο Σεπτέμβρης και ο Φλεβάρης είναι οι συνηθισμένοι μήνες των αλλαγών στον πάγκο.