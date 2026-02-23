Ο Άρης δείχνει να έχει καταλήξει στον Μιχάλη Γρηγορίου για την τεχνική ηγεσία και σε μια συνεργασία έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την απόφαση ολοκλήρωσης της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ, στον Άρη κρίθηκε αναγκαίο η πρόσληψη προπονητή με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν καταλήξει στον Μιχάλη Γρηγορίου με τον οποίον μάλιστα έγιναν επαφές με την προοπτική ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας έως το καλοκαίρι. Η πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και θα οριστικοποιηθεί μετά την υπογραφή του διαζυγίου με τον Ισπανό τεχνικό με την προοπτική να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και να πιάσει δουλειά.

Ο 52χρονος τεχνικός είχε βρεθεί σε επαφές με τους «κίτρινους» και σε παλιότερες αντίστοιχες περιπτώσεις και η περίπτωσή του προτιμήθηκε λόγω της γνώσης της ελληνικής πραγματικότητας. Καθώς αυτή η συνεργασία ορίστηκε έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν είναι δεδομένο ότι οι «κίτρινοι» δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε επιλογή προπονητή η οποία θα επηρεάσει και την ερχόμενη σεζόν αλλά σε μια συνεργασία με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Η τελευταία «δουλειά» του Αθηναίου τεχνικού ήταν στον Πανσερραϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25 όπου αποχώρησε λόγω διαφωνιών κι έπειτα από μόλις τέσσερις αγώνες. Κατά την 22χρονη προπονητική του καριέρα συνεργάστηκε κυρίως με τις Λαμία (55αγώνες), Κέρκυρα (113 αγώνες), Πανσερραϊκό (σ. σ. 71 αγώνες σε διαφορετικές περιόδους), Λάρισα (42 αγώνες), Πανιώνιο (43 αγώνες), Δόξα Δράμας (41 αγώνες) και άλλες ομάδες.