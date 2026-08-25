Άρης: Το πρόγραμμα των αγώνων στη League Phase του Κυπέλλου
Δύο εντός έδρας αγώνες και άλλους τόσους μακριά από το «Κλ. Βικελίδης» περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Άρη του οποίου οι υποχρεώσεις θα αρχίσουν στη δεύτερη αγωνιστική (8-9-10 Σεπτεμβρίου) με τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος ο Άρης θα φιλοξενήσει στο «Κλ. Βικελίδης» τη Μαρκό μία εβδομάδα αργότερα ενώ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής – η οποία θα διεξαχθεί στο τριήμερο 27-28-29 Οκτωβρίου – θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό. Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό (1-2-3 Δεκεμβρίου).
Το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase του Κυπέλλου
2η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Άρης (8-9-10 Σεπτεμβρίου)
3η αγωνιστική: Άρης-Μαρκό (15-16-17 Σεπτεμβρίου)
4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Άρης (27-28-29 Οκτωβρίου)
5η αγωνιστική: Άρης-Πανσερραϊκός (1-2-3 Δεκεμβρίου)
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