Ο Άρης έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η οποία θα αρχίσει με τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Δύο εντός έδρας αγώνες και άλλους τόσους μακριά από το «Κλ. Βικελίδης» περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Άρη του οποίου οι υποχρεώσεις θα αρχίσουν στη δεύτερη αγωνιστική (8-9-10 Σεπτεμβρίου) με τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος ο Άρης θα φιλοξενήσει στο «Κλ. Βικελίδης» τη Μαρκό μία εβδομάδα αργότερα ενώ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής – η οποία θα διεξαχθεί στο τριήμερο 27-28-29 Οκτωβρίου – θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό. Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό (1-2-3 Δεκεμβρίου).

Το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase του Κυπέλλου

2η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Άρης (8-9-10 Σεπτεμβρίου)

3η αγωνιστική: Άρης-Μαρκό (15-16-17 Σεπτεμβρίου)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Άρης (27-28-29 Οκτωβρίου)

5η αγωνιστική: Άρης-Πανσερραϊκός (1-2-3 Δεκεμβρίου)