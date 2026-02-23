Οι απουσίες αυξάνονται για τον ΠΑΟΚ σε μια περίοδο με ασταμάτητα ματς. Το Gazzetta καταγράφει την η κατάσταση όλων των τραυματιών και τα δεδομένα για την επιστροφή τους.

Πώς το είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου; «Είμαστε ξεζουμισμένοι»! Με μόλις δύο λέξεις περιέγραψε σχεδόν απόλυτα την κατάσταση που υφίσταται ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, σε μια περίοδο όπου τα παιχνίδια δεν κρίνονται μόνο από την τακτική, τη φόρμα ή την ποιότητα. Κρίνονται από την αντοχή. Και ο «Δικέφαλος» διανύει ακριβώς μια τέτοια φάση, ίσως την πιο απαιτητική του φετινού κύκλου.

Το ματς στη Λάρισα δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά συνέχεια μιας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί εδώ και εβδομάδες. Συνεχόμενα ντέρμπι, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ταξίδια και ένας αγωνιστικός ρυθμός που δεν επιτρέπει ουσιαστική αποκατάσταση.

Παίζει ασταμάτητα, ένα ματς κάθε 3,5 ημέρες

Από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα ο Δικέφαλος έχει δώσει 13 επίσημα παιχνίδια σε μόλις 47 ημέρες — πρακτικά έναν αγώνα κάθε τρεισήμισι ημέρες. Στο ίδιο διάστημα οι ομάδες της κορυφής έδωσαν λιγότερα ματς, η ΑΕΚ μόλις οκτώ (έχοντας μείνει εκτός κυπέλλου, χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις) και έντεκα ο Ολυμπιακός.

Η κόπωση έφερε πτώση ενέργειας. Και η πτώση ενέργειας έφερε τραυματισμούς. Έτσι, το απουσιολόγιο άρχισε να μεγαλώνει επικίνδυνα, επηρεάζοντας κυρίως τη μεσοεπιθετική γραμμή, εκεί όπου ο «Δικέφαλος» έχασε ταυτόχρονα πολλές από τις βασικές του λύσεις.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια περίοδο όπου καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο αντιπάλους, αλλά και τα όρια του ίδιου του ρόστερ του. Οι συνεχόμενοι αγώνες σε τρεις διοργανώσεις έφεραν επιβάρυνση, η επιβάρυνση έφερε τραυματισμούς και οι τραυματισμοί άλλαξαν τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα.

Όπως παραδέχθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, πρόκειται για μια φάση που περνούν όλες οι ομάδες με υψηλό αγωνιστικό φορτίο. Το ζητούμενο για τον «Δικέφαλο» πλέον δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά να ξαναβρεί σταδιακά φρεσκάδα και επιστροφές, ώστε να μπει στην τελική ευθεία της σεζόν με περισσότερες λύσεις και λιγότερα… ονόματα στο ιατρικό δελτίο.

Ιβανούσετς: Απόντας σε όλο το 2026

Ο Λούκα Ιβανούσετς παραμένει εκτός εδώ και σχεδόν δύο μήνες λόγω μόλυνσης στα δάχτυλα του ποδιού (athlete’s foot). Έχει χάσει όλα τα παιχνίδια του νέου έτους, ακολουθώντας πλέον ατομικό πρόγραμμα με στόχο την επανένταξη. Παρότι πλησιάζει στην επιστροφή, δεν υπολογίζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς βρίσκεται εκτός λίστας.

Κωνσταντέλιας: Η απουσία που άλλαξε τις ισορροπίες

Η θλάση που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απέναντι στον Πανσερραϊκό (1/2) άφησε τον ΠΑΟΚ χωρίς τον βασικό του δημιουργό για περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει ήδη χάσει πέντε αγώνες, ενώ είχε προηγηθεί και απουσία λόγω ίωσης. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποκατάστασης και στόχος είναι η επιστροφή του στις αρχές Μαρτίου, πιθανότερα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ελάχιστες ελπίδες να είναι παρών στη ρεβάνς με τη Θέλτα.

Μεϊτέ: Διαχείριση πόνου και αναγκαστικό «stop»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αγωνίστηκε το προηγούμενο διάστημα ακόμη και με ενοχλήσεις στο ισχίο, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιήσει ένεση για να βοηθήσει την ομάδα σε απαιτητικά παιχνίδια. Η επιβάρυνση, όμως, δεν του επέτρεψε συνέχεια, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός σε κρίσιμα ματς και πλέον να ακολουθεί θεραπεία. Η συμμετοχή του στη ρεβάνς με τη Θέλτα θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, ίσως τον δούμε στο ματς με την Κηφισιά.

Ντεσπόντοφ: Χάθηκε μια λύση στα άκρα

Η θλάση που υπέστη ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στο ντέρμπι με τον Άρη (8/2) στέρησε από τον ΠΑΟΚ μία βασική πηγή έντασης και επιθετικής ενέργεια στα άκρα. Να δώσει ανάσες στον… αποκαμωμένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Βούλγαρος εξτρέμ έχει ήδη χάσει τέσσερις αγώνες και αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου δύο εβδομάδες, χάνοντας τόσο τη Θέλτα όσο και τα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, με Αστέρα Τρίπολης, Κηφισιά.

Πέλκας: Τρίτη φορά εκτός μέσα στη σεζόν

Ο Δημήτρης Πέλκας στάθηκε άτυχος για ακόμη μία φορά, καθώς η νέα θλάση στον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε τον τρίτο μυϊκό τραυματισμό του φέτος. Μετρά ήδη σχεδόν δύο εβδομάδες εκτός δράσης και η επιστροφή του υπολογίζεται σε δύο με τρεις εβδομάδες, σε μια χρονιά που δεν του έχει επιτρέψει αγωνιστική συνέχεια.

Λόβρεν: Σύγκρουση και δεκαήμερη αποχή

Ο Ντέγιαν Λόβρεν αποχώρησε από το παιχνίδι με τη Θέλτα με ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, ύστερα από δυνατή σύγκρουση. Η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο θα χρειαστεί περίπου δέκα ημέρες αποκατάστασης πριν επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς.

Παβλένκα: Νέο πρόβλημα σε μια δύσκολη χρονιά

Στη Λάρισα προστέθηκε ακόμη ένας «πονοκέφαλος». Ο Γίρι Παβλένκα τραυματίστηκε μετά από δυνατή σύγκρουση, αποκομίζοντας κάκωση στα πλευρά — έναν τραυματισμό παρόμοιο με εκείνον του Δεκεμβρίου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι η τρίτη φορά φέτος που τίθεται εκτός, ξανά έπειτα από χτύπημα και όχι μυϊκό ζήτημα. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καθορίσουν τον χρόνο επιστροφής του.